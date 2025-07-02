Евросоюз запускает тайный маневр: 10% пошлины против США — какой скрытый план за этим стоит?

Вместо эскалации торговой войны с США, Европейский союз предлагает неожиданный шаг: ввести универсальные пошлины в размере 10% на взаимную торговлю. Но это предложение — не жест доброй воли, а часть тщательно выверенной стратегии. ЕС требует взамен освобождения от пошлин в четырёх ключевых секторах: фармацевтика, алкоголь, полупроводники и аэрокосмическая продукция.
Предложение ЕС предполагает, что США снимут или значительно снизят тарифы на товары из этих секторов. Эти отрасли не случайны — они являются стратегически важными для европейской экономики и заняты в международной конкуренции. Брюссель намерен защитить их любой ценой.
Комиссия Евросоюза подчёркивает, что подобное соглашение могло бы стать приемлемым компромиссом. Оно позволило бы сохранить стабильность в трансатлантических отношениях и не доводить дело до полномасштабной торговой войны, которую грозятся развязать Соединённые Штаты.
Американская сторона ранее заявила о планах с 9 июля ввести 50% пошлины на широкий спектр европейских товаров. Это стало ответом на предполагаемую несправедливую торговую практику со стороны ЕС. В случае реализации этих угроз ущерб может быть значительным как для европейских, так и для американских производителей.
Помимо четырёх упомянутых секторов, Евросоюз также намерен добиться пересмотра пошлин на автомобили (ныне 25%), а также на сталь и алюминий, которые облагаются 50-процентным налогом. Эти меры особенно болезненны для таких стран, как Германия и Франция, где автопром и металлургия играют ключевую роль.
Стоит напомнить, что ещё в феврале ЕС предложил США полностью отказаться от взаимных пошлин на все промышленные товары. В этот перечень входили автомобили, медикаменты, химическая продукция и оборудование. Однако в ответ Вашингтон лишь усилил риторику давления.
Понимая риски срыва переговоров, Брюссель не исключает ответных шагов.
"Мы готовы к переговорам, но также готовим список потенциальных мер возмездия", — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Список контрмер пока не обнародован, но ясно одно — в случае провала переговоров ЕС будет защищать свои интересы максимально жёстко.
Несмотря на обострение, Евросоюз надеется, что предложенный компромисс может стать отправной точкой к снижению напряжённости. Если договорённость будет достигнута, это станет важным шагом в укреплении стабильности на мировом торговом поле и примером успешного диалога в условиях глобального давления.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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