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Евросоюз запускает тайный маневр: 10% пошлины против США — какой скрытый план за этим стоит?

Торговая война между США и ЕС: может ли 10% пошлина стать спасением?
3:10
Экономика

Вместо эскалации торговой войны с США, Европейский союз предлагает неожиданный шаг: ввести универсальные пошлины в размере 10% на взаимную торговлю. Но это предложение — не жест доброй воли, а часть тщательно выверенной стратегии. ЕС требует взамен освобождения от пошлин в четырёх ключевых секторах: фармацевтика, алкоголь, полупроводники и аэрокосмическая продукция.

Переговоры ЕС и США
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Переговоры ЕС и США

Четыре сектора — предмет торга

Предложение ЕС предполагает, что США снимут или значительно снизят тарифы на товары из этих секторов. Эти отрасли не случайны — они являются стратегически важными для европейской экономики и заняты в международной конкуренции. Брюссель намерен защитить их любой ценой.

Ставка на снижение напряжённости

Комиссия Евросоюза подчёркивает, что подобное соглашение могло бы стать приемлемым компромиссом. Оно позволило бы сохранить стабильность в трансатлантических отношениях и не доводить дело до полномасштабной торговой войны, которую грозятся развязать Соединённые Штаты.

США давят пошлинами

Американская сторона ранее заявила о планах с 9 июля ввести 50% пошлины на широкий спектр европейских товаров. Это стало ответом на предполагаемую несправедливую торговую практику со стороны ЕС. В случае реализации этих угроз ущерб может быть значительным как для европейских, так и для американских производителей.

Автомобили, сталь и алюминий — на очереди

Помимо четырёх упомянутых секторов, Евросоюз также намерен добиться пересмотра пошлин на автомобили (ныне 25%), а также на сталь и алюминий, которые облагаются 50-процентным налогом. Эти меры особенно болезненны для таких стран, как Германия и Франция, где автопром и металлургия играют ключевую роль.

Альтернатива — нулевые пошлины

Стоит напомнить, что ещё в феврале ЕС предложил США полностью отказаться от взаимных пошлин на все промышленные товары. В этот перечень входили автомобили, медикаменты, химическая продукция и оборудование. Однако в ответ Вашингтон лишь усилил риторику давления.

ЕС готовится к жёсткому ответу

Понимая риски срыва переговоров, Брюссель не исключает ответных шагов.

"Мы готовы к переговорам, но также готовим список потенциальных мер возмездия", — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Список контрмер пока не обнародован, но ясно одно — в случае провала переговоров ЕС будет защищать свои интересы максимально жёстко.

Надежда на диалог сохраняется

Несмотря на обострение, Евросоюз надеется, что предложенный компромисс может стать отправной точкой к снижению напряжённости. Если договорённость будет достигнута, это станет важным шагом в укреплении стабильности на мировом торговом поле и примером успешного диалога в условиях глобального давления.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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