Россия продает 49% доли в "Аккую": это изменит энергетический ландшафт региона?

Россия и Турция на атомном фронте: что означает продажа 49% от "Аккую"?

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия готова продать почти половину своего участия в первом турецком атомном проекте — и это может изменить энергетический баланс региона.

Фото: https://atommedia.online/en/2023/11/28/na-aes-akkuju-proshel-den-otkrytyh-dv/ by Rosatom Digital Press Office/АО «Аккую Нуклеар», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аккую атомная электростанция

Что происходит

Государственная корпорация "Росатом" ведёт переговоры о продаже 49% своей доли в строящемся атомном комплексе "Аккую" на юге Турции. Стоимость проекта оценивается в $25 миллиардов. По словам председателя совета директоров дочерней компании "Росатома", ответственной за строительство, Антона Дедусенко, интерес к активу проявляют как турецкие, так и международные инвесторы.

"Чем ближе мы к запуску первой энергоблока, тем больше инвесторов проявляют интерес", — отметил он в интервью Bloomberg на полях ядерного саммита в Стамбуле.

Почему это важно

"Аккую" станет первым атомным электростанцией Турции. Её мощность составит 4,8 ГВт, а запуск первой энергоблока запланирован на 2026 год. Сейчас объект проходит тестирование. Дедусенко выразил уверенность, что до конца года будут готовы все системы для подключения станции к энергосети.

Предыдущие попытки и сложности

Попытка продать долю в проекте уже предпринималась в 2018 году, но тогда консорциум турецких компаний — Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat — вышел из сделки из-за разногласий по коммерческим условиям.

Дополнительные сложности возникли из-за опасений иностранных банков по поводу возможных санкций США, что затруднило финансирование. В результате Турция и Россия были вынуждены искать альтернативные способы оплаты, включая бартерные схемы с использованием природного газа.

Уточнения

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, передачи, накопления и использования энергетических ресурсов всех видов.



Атомная энергетика России — отрасль российской энергетики; страна занимает второе место среди стран Европы (после Франции) по мощности атомной генерации.



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