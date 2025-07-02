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Россия продает 49% доли в "Аккую": это изменит энергетический ландшафт региона?

Россия и Турция на атомном фронте: что означает продажа 49% от "Аккую"?
1:50
Экономика

Россия готова продать почти половину своего участия в первом турецком атомном проекте — и это может изменить энергетический баланс региона.

Аккую атомная электростанция
Фото: https://atommedia.online/en/2023/11/28/na-aes-akkuju-proshel-den-otkrytyh-dv/ by Rosatom Digital Press Office/АО «Аккую Нуклеар», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аккую атомная электростанция

Что происходит

Государственная корпорация "Росатом" ведёт переговоры о продаже 49% своей доли в строящемся атомном комплексе "Аккую" на юге Турции. Стоимость проекта оценивается в $25 миллиардов. По словам председателя совета директоров дочерней компании "Росатома", ответственной за строительство, Антона Дедусенко, интерес к активу проявляют как турецкие, так и международные инвесторы.

"Чем ближе мы к запуску первой энергоблока, тем больше инвесторов проявляют интерес", — отметил он в интервью Bloomberg на полях ядерного саммита в Стамбуле.

Почему это важно

"Аккую" станет первым атомным электростанцией Турции. Её мощность составит 4,8 ГВт, а запуск первой энергоблока запланирован на 2026 год. Сейчас объект проходит тестирование. Дедусенко выразил уверенность, что до конца года будут готовы все системы для подключения станции к энергосети.

Предыдущие попытки и сложности

Попытка продать долю в проекте уже предпринималась в 2018 году, но тогда консорциум турецких компаний — Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat — вышел из сделки из-за разногласий по коммерческим условиям.

Дополнительные сложности возникли из-за опасений иностранных банков по поводу возможных санкций США, что затруднило финансирование. В результате Турция и Россия были вынуждены искать альтернативные способы оплаты, включая бартерные схемы с использованием природного газа.

Уточнения

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, передачи, накопления и использования энергетических ресурсов всех видов.

Атомная энергетика России — отрасль российской энергетики; страна занимает второе место среди стран Европы (после Франции) по мощности атомной генерации.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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