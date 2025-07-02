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Цифровые сотрудники в банковской индустрии: проверяют платежи и кодируют без участия человека

1:06
Экономика

Bank of New York Mellon объявил о внедрении десятков "цифровых сотрудников" на базе искусственного интеллекта, которые работают вместе с людьми и имеют собственные учетные записи.

Искусственный интеллект
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Искусственный интеллект

По словам директора по IT Ли-Энн Рассел, у этих цифровых сотрудников есть руководители, которым они отчитываются, и они автономно занимаются такими задачами, как кодирование и проверка платежных инструкций. Вскоре они получат доступ к почте и смогут общаться с коллегами через Microsoft Teams.

Компания BNY разработала два цифровых образа сотрудников за три месяца: один для выявления уязвимостей в коде, другой — для проверки платежных инструкций. Каждый образ может работать в нескольких экземплярах и привязан к определённой команде для ограничения доступа к данным.

В ближайшем будущем банк планирует интегрировать цифровую рабочую силу с электронной почтой и Microsoft Teams, что позволит ИИ взаимодействовать с людьми, при этом не забывая о привлечении лучших специалистов, сообщает Zero Hedge.

Уточнения

Инстру́кция (ж., лат. instructio — правила, руководство, наставление, наказ): правила, указания или руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо, где-либо.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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