Учёные мониторят промысловые виды водорослей в Белом море

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне лаборатория прибрежных исследований Северного филиала и Центрального института ВНИРО продолжила изучение красной водоросли хондруса курчавого (Chondrus crispus) в Белом море, в районе острова Большой Соловецкий.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_905_Undaria_pinnatifida_Japanese_kelp.jpg by division, CSIRO Морские водоросли

В рамках государственного мониторинга ученые собрали материалы для оценки сезонного развития промысловых видов фукусовых и ламинариевых водорослей, а также условий их обитания. По данным пресс-службы ВНИРО, получены результаты по возрастному составу, размерным характеристикам и размножению природных популяций водорослей, а также продолжены наблюдения за воспроизводством ценного вида фукоидов — Ascophyllum nodosum.

В ходе исследований были также взяты пробы воды и грунта для оценки гидрохимических показателей прибрежных вод и уровня загрязнения акватории Соловецких островов.

На основе полученных данных специалисты смогут установить особенности роста и размножения промысловых видов фукусовых и ламинариевых водорослей в летний период 2025 года и оценить состояние их среды обитания, пишет Fishnews.

Уточнения

Популя́ция (от лат. populus — население, народ) — способная к саморегуляции группа особей одного вида, обитающих на общей территории, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство.



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