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Искусственный интеллект без границ: как США пересматривают свои законы

1:34
Экономика

В США сенаторы проголосовали почти единогласно — 99 против 1 — за исключение из законопроекта раздела, который запрещал бы государственное регулирование искусственного интеллекта (ИИ).

капитолий
Фото: flickr.com by USCapitol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
капитолий

Это положение было предложено республиканцем Тедом Крузом, но вызвало критику как среди демократов, так и среди некоторых республиканцев.

Изначально законопроект предполагал полный запрет на любое государственное регулирование ИИ на 10 лет. Затем его изменили, разрешив штатам регулировать ИИ, но лишив их федерального финансирования. Позже сенатор Марша Блэкберн сократила срок до пяти лет и добавила исключения для защиты детей. Однако это соглашение вскоре было расторгнуто.

Блэкберн отметила, что действующая формулировка не защитит тех, кто больше всего нуждается в этом, и может позволить крупным технологическим компаниям продолжать эксплуатацию уязвимых групп. В результате она внесла поправку, исключающую этот пункт, и другие республиканцы поддержали её.

Несмотря на критику, некоторые сторонники предлагали сохранить мораторий на регулирование ИИ, утверждая, что это важно для развития индустрии и предотвращения торможения инноваций в условиях конкуренции с Китаем. Например, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подчеркнул необходимость единой федеральной системы, чтобы не замедлять развитие технологий, согласно Business Insider.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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