Ключевая ставка на 1-2 пункта ниже: что это значит для россиян

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный Банк России может резко снизить ключевую процентную ставку на 1-2 процентных пункта на заседании 25 июля 2025 года.

Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License Экономика

Это связано с замедлением инфляции и признаками охлаждения экономики. Финансовые аналитики, такие как Ольга Беленькая из ФГ "Финам", считают, что снижение ставки возможно, если текущие тенденции по инфляции и экономической активности сохранятся.

Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что ставка может снизиться до 18%.

Экономист Виктор Тунев не исключает, что при укреплении рубля снижение может составить даже 3 процентных пункта.

Эксперты отмечают, что решение Центробанка будет зависеть от макроэкономических показателей на момент заседания. Аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев предполагает, что ставка может быть снижена на 1-2 процентных пункта, что приведет к уровню 18-19%.

Однако аналитики предупреждают о проинфляционных рисках, таких как геополитическая нестабильность и колебания курса рубля, которые могут вынудить Центробанк действовать осторожнее. Эти факторы могут ограничить масштаб снижения ставки, пишут "Ведомости".

Аналитик "Банки.ру" Гаянэ Замалеева ранее упомянула, что процесс снижения процентных ставок по депозитам уже начался. Она отметила, что у граждан, имеющих свободные средства, есть последний шанс разместить их на выгодных условиях.

Центробанк ранее заявил, что в случае дальнейшего замедления инфляции он намерен постепенно снижать ключевую ставку, которая к концу года может составить 17-18%. Вслед за этим банки также продолжат уменьшать доходность по вкладам.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.





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