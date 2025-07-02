Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это уже не та рыба: балтийская треска изменилась на уровне ДНК — и виноваты люди
Аппетитно, удобно, но опасно: почему эти стаканчики с фруктами лучше не брать
Глубокий вдох и живот исчез: гимнастика, которая делает изнутри то, о чём молчит фитнес
Летаргия СМИ и Гитлер: как Никита Михалков объяснил свой розыск на Украине
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Топливо сгорает в никуда: подвох, который остаётся незаметным до первых больших трат
Чулок вместо химии: как я навсегда избавился от зелёной воды в бассейне
Откройте для себя пещеры Стиффе: природный шедевр Италии
Почему девятая планета может быть ближе, чем мы думаем: новый метод поиска

Срочные продажи жилья растут как на дрожжах: что стоит за этим трендом

1:25
Экономика

В июне доля срочных продаж квартир в Москве и Московской области составила 12% от общего объема предложений, а по всей России — около 30%.

ключ
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ключ

Об этом сообщил генеральный директор инвестиционной компании "ФЛИП" Евгений Шавнев. Для сравнения, год назад такая доля не превышала 8%, что является максимальным показателем с 2022 года, когда многие россияне начали уезжать за границу.

Срочные продажи чаще всего связаны с финансовыми трудностями владельцев. В 67% случаев это ипотечные квартиры или владельцы обременены другими кредитами. Люди, понимая, что не справляются с платежами, решают продать свою недвижимость, чтобы погасить долги, пишут Известия.

Дополнительным фактором роста доли срочных продаж стал закон, принятый в прошлом году, который разрешает реализовывать ипотечную недвижимость самостоятельно. Чаще всего на срочную продажу выставляется жилье эконом- и комфорт-класса, стоимость которого на момент покупки была 6-7 млн рублей, а сейчас превышает 12 млн рублей. Вырученные средства клиенты направляют на погашение долгов и стараются приобрести новое жилье за остаток, который не превышает 8 млн рублей.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Домашние животные
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными Аудио 
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Новости Украины
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Последние материалы
Срочные продажи жилья растут как на дрожжах: что стоит за этим трендом
Глубокий вдох и живот исчез: гимнастика, которая делает изнутри то, о чём молчит фитнес
Летаргия СМИ и Гитлер: как Никита Михалков объяснил свой розыск на Украине
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Топливо сгорает в никуда: подвох, который остаётся незаметным до первых больших трат
Чулок вместо химии: как я навсегда избавился от зелёной воды в бассейне
Откройте для себя пещеры Стиффе: природный шедевр Италии
Почему девятая планета может быть ближе, чем мы думаем: новый метод поиска
Люди будут спокойно жить на Марсе к 2040 году: вот что говорят учёные
Чесночные стрелки: будете убирать их или они подарят вам неожиданные богатства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.