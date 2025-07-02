Срочные продажи жилья растут как на дрожжах: что стоит за этим трендом

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне доля срочных продаж квартир в Москве и Московской области составила 12% от общего объема предложений, а по всей России — около 30%.

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Об этом сообщил генеральный директор инвестиционной компании "ФЛИП" Евгений Шавнев. Для сравнения, год назад такая доля не превышала 8%, что является максимальным показателем с 2022 года, когда многие россияне начали уезжать за границу.

Срочные продажи чаще всего связаны с финансовыми трудностями владельцев. В 67% случаев это ипотечные квартиры или владельцы обременены другими кредитами. Люди, понимая, что не справляются с платежами, решают продать свою недвижимость, чтобы погасить долги, пишут Известия.

Дополнительным фактором роста доли срочных продаж стал закон, принятый в прошлом году, который разрешает реализовывать ипотечную недвижимость самостоятельно. Чаще всего на срочную продажу выставляется жилье эконом- и комфорт-класса, стоимость которого на момент покупки была 6-7 млн рублей, а сейчас превышает 12 млн рублей. Вырученные средства клиенты направляют на погашение долгов и стараются приобрести новое жилье за остаток, который не превышает 8 млн рублей.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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