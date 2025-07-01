Ипотечные изменения 2025 года: что ждёт заемщиков с 1 июля

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля кредитные организации больше не имеют права взимать плату с ипотечных клиентов за уменьшение процентной ставки по ипотеке.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Дом

Данный запрет является частью ипотечного стандарта, вступившего в силу 1 января 2025 года, но положение о комиссиях начало действовать только с середины года. Речь идет о ситуациях, когда заемщик осуществлял разовый платеж, приводящий к снижению ставки. Однако, такая практика не всегда была выгодна клиенту и искажала общую картину ипотечных ставок.

По мнению экспертов, отмена комиссий за снижение ставки — положительное изменение. Подобные комиссии зачастую приносили выгоду только при погашении кредита строго по графику, без досрочных платежей.

При этом, комиссии гарантировали банкам доход, даже если заемщик погашал кредит раньше срока. Отказ от снижения ставки за комиссию мог негативно сказаться на одобрении заявки.

С 1 июля 2025 года вступят в силу макропруденциальные лимиты (МПЛ), ограничивающие выдачу ипотеки заемщикам с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой. Цель ограничений — снижение рисков для банков и заемщиков. Лимиты устанавливаются отдельно для готового и строящегося жилья, в зависимости от размера первоначального взноса и показателя долговой нагрузки (ПДН).

По мнению аналитиков, эти меры направлены на борьбу с избыточной закредитованностью и поддержание качества кредитного портфеля банков. Получить ипотеку станет сложнее из-за МПЛ и отмены "низкой ставки".

Однако эффект от этих мер проявится со временем, так как доступность ипотеки уже ограничена из-за высоких ставок и закредитованности. В дальнейшем, по мере смягчения денежно-кредитной политики, ограничения снизят вероятность одобрения ипотеки для заемщиков, большая часть доходов которых уходит на обслуживание долгов, пишет РБК.

Уточнения

Лимит (лат limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска.



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