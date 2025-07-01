Какие сферы бизнеса выбирают молодые предприниматели? Удивительные факты

Молодые бизнесмены до 35 лет составляют значительную часть индивидуальных предпринимателей в России, особенно в таких сферах, как образование, организация досуга, культура, спорт и развлечения, где 26% ИП — моложе 35 лет.

Фото: wikimapia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Парень за ноутбуком

Затем следуют информационные услуги и связь (23%), гостиничный бизнес и общественное питание (21%), а также торговля и ремонт автотранспорта (18%).

Наибольшее количество молодых ИП наблюдается на Северном Кавказе и в Сибири, например, в Чечне их доля достигает 38%. В Москве этот показатель составляет 28%, а в Санкт-Петербурге — 26%. Примечательно, что среди молодых предпринимателей преобладают мужчины (57%).

Исследование также показало высокую цифровую грамотность молодежи: 94% молодых ИП используют цифровые инструменты для продвижения, а 58% — искусственный интеллект для рекламы. Несмотря на это, 83% продолжают использовать традиционные методы, такие как участие в мероприятиях и наружная реклама. 74% респондентов готовы тратить время на изучение новых цифровых инструментов.

Среди популярных тем для обучения выделяются эффективные каналы рекламы (49%) и креативные кейсы (33%).

Сбербанк предлагает поддержку молодым предпринимателям через проект "ИЗЗЗИ Бизнес”, который включает бесплатные консультации, бонусы и возможность общения в сообществе. Также был запущен Giga-ассистент — AI-помощник, который анализирует бизнес и дает рекомендации. В данный момент его тестируют 200 тысяч предпринимателей, и отзывы о нем положительные, пишет sakh. online.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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