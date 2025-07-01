Кризис или новые возможности? Почему Boeing выбрал Джея Малаве на пост финансового директора

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 15 августа пост финансового директора Boeing займет Джей Малаве, сменив Брайана Уэста, проработавшего на этой позиции четыре года. Уэст перейдет на должность старшего советника генерального директора Boeing Келли Ортберга.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Завод Боинг

По словам Ортберга, назначение Малаве на должность финансового директора происходит в критически важный момент для Boeing, когда компания продолжает процесс восстановления и внедрения фундаментальных изменений, ориентированных на безопасность и качество. Ортберг также отметил, что Малаве является уважаемым лидером в финансовой и деловой сфере с многолетним опытом развития команд в сложных аэрокосмических и производственных предприятиях.

Перестановка в руководстве финансами произошла на фоне продолжающегося поиска постоянного главы оборонного подразделения Boeing, которое остается без руководителя уже около девяти месяцев после ухода Теда Колберта в сентябре 2024 года. Сроки назначения нового руководителя пока не определены.

В обязанности Малаве будет входить руководство финансовой стратегией, отчетностью, долгосрочным бизнес-планированием, взаимодействием с инвесторами, казначейскими операциями, контролем и аудитом, а также корпоративными услугами, включая управление недвижимостью и объектами по всему миру.

До прихода в Boeing Малаве долгое время работал в United Technologies Corporation и ее подразделениях, включая Pratt & Whitney, а в 2019 году занял должность финансового директора в L3Harris. В 2022 году он перешел в Lockheed Martin, где и работал до настоящего времени.

Брайан Уэст занимал должность финансового директора Boeing с августа 2021 года. Он оставался на этом посту на протяжении всего периода, когда Келли Ортберг возглавил компанию и инициировал масштабные преобразования.

Ортберг выразил благодарность Уэсту за его вклад в восстановление компании и подготовку к будущему, отметив, что последние годы были одними из самых значимых в истории Boeing, и Уэст успешно провел компанию через привлечение капитала в прошлом году, обеспечив команду ресурсами для повышения безопасности и качества работы, пишет breakingdefense.

Уточнения

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