Кризис или новые возможности? Почему Boeing выбрал Джея Малаве на пост финансового директора

С 15 августа пост финансового директора Boeing займет Джей Малаве, сменив Брайана Уэста, проработавшего на этой позиции четыре года. Уэст перейдет на должность старшего советника генерального директора Boeing Келли Ортберга.
По словам Ортберга, назначение Малаве на должность финансового директора происходит в критически важный момент для Boeing, когда компания продолжает процесс восстановления и внедрения фундаментальных изменений, ориентированных на безопасность и качество. Ортберг также отметил, что Малаве является уважаемым лидером в финансовой и деловой сфере с многолетним опытом развития команд в сложных аэрокосмических и производственных предприятиях.
Перестановка в руководстве финансами произошла на фоне продолжающегося поиска постоянного главы оборонного подразделения Boeing, которое остается без руководителя уже около девяти месяцев после ухода Теда Колберта в сентябре 2024 года. Сроки назначения нового руководителя пока не определены.
В обязанности Малаве будет входить руководство финансовой стратегией, отчетностью, долгосрочным бизнес-планированием, взаимодействием с инвесторами, казначейскими операциями, контролем и аудитом, а также корпоративными услугами, включая управление недвижимостью и объектами по всему миру.
До прихода в Boeing Малаве долгое время работал в United Technologies Corporation и ее подразделениях, включая Pratt & Whitney, а в 2019 году занял должность финансового директора в L3Harris. В 2022 году он перешел в Lockheed Martin, где и работал до настоящего времени.
Брайан Уэст занимал должность финансового директора Boeing с августа 2021 года. Он оставался на этом посту на протяжении всего периода, когда Келли Ортберг возглавил компанию и инициировал масштабные преобразования.
Ортберг выразил благодарность Уэсту за его вклад в восстановление компании и подготовку к будущему, отметив, что последние годы были одними из самых значимых в истории Boeing, и Уэст успешно провел компанию через привлечение капитала в прошлом году, обеспечив команду ресурсами для повышения безопасности и качества работы, пишет breakingdefense.
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