Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пляжная лихорадка: самые желанные места Италии вошли в топ-10 на июль
Даже лопатка становится сочной: что добавляют в маринад, чтобы мясо на гриле получилось идеальным
Температурная ловушка в авто: один градус в салоне, который может сделать поездку опасной
Пока вы спали, Земля прокрутилась быстрее: три дня в 2025 году исчезнут из-за 1,5 миллисекунды
Гигантская рептилия среди саванны: питон устроил пир прямо у дороги
Этот прибор не показывал погоду, но предвещал бурю: находка из эпохи, когда Солнце ещё вращалось вокруг Земли
Скандал на Гластонбери: как BBC стала центром антисемитского шторма
Как выбрать огурцы без горечи: советы профессионала
Эти асаны творит чудеса: как улучшить кровообращение и снять отеки ног

Кризис или новые возможности? Почему Boeing выбрал Джея Малаве на пост финансового директора

2:31
Экономика

С 15 августа пост финансового директора Boeing займет Джей Малаве, сменив Брайана Уэста, проработавшего на этой позиции четыре года. Уэст перейдет на должность старшего советника генерального директора Boeing Келли Ортберга.

Завод Боинг
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завод Боинг

По словам Ортберга, назначение Малаве на должность финансового директора происходит в критически важный момент для Boeing, когда компания продолжает процесс восстановления и внедрения фундаментальных изменений, ориентированных на безопасность и качество. Ортберг также отметил, что Малаве является уважаемым лидером в финансовой и деловой сфере с многолетним опытом развития команд в сложных аэрокосмических и производственных предприятиях.

Перестановка в руководстве финансами произошла на фоне продолжающегося поиска постоянного главы оборонного подразделения Boeing, которое остается без руководителя уже около девяти месяцев после ухода Теда Колберта в сентябре 2024 года. Сроки назначения нового руководителя пока не определены.

В обязанности Малаве будет входить руководство финансовой стратегией, отчетностью, долгосрочным бизнес-планированием, взаимодействием с инвесторами, казначейскими операциями, контролем и аудитом, а также корпоративными услугами, включая управление недвижимостью и объектами по всему миру.

До прихода в Boeing Малаве долгое время работал в United Technologies Corporation и ее подразделениях, включая Pratt & Whitney, а в 2019 году занял должность финансового директора в L3Harris. В 2022 году он перешел в Lockheed Martin, где и работал до настоящего времени.

Брайан Уэст занимал должность финансового директора Boeing с августа 2021 года. Он оставался на этом посту на протяжении всего периода, когда Келли Ортберг возглавил компанию и инициировал масштабные преобразования.

Ортберг выразил благодарность Уэсту за его вклад в восстановление компании и подготовку к будущему, отметив, что последние годы были одними из самых значимых в истории Boeing, и Уэст успешно провел компанию через привлечение капитала в прошлом году, обеспечив команду ресурсами для повышения безопасности и качества работы, пишет breakingdefense.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эффект страха: спустя 50 лет мы поняли, кто настоящий хищник
Домашние животные
Эффект страха: спустя 50 лет мы поняли, кто настоящий хищник Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Этот прибор не показывал погоду, но предвещал бурю: находка из эпохи, когда Солнце ещё вращалось вокруг Земли
Скандал на Гластонбери: как BBC стала центром антисемитского шторма
Как выбрать огурцы без горечи: советы профессионала
Эти асаны творит чудеса: как улучшить кровообращение и снять отеки ног
Янковский раскрыл, как пережил рост популярности после сериала Слово пацана: это льстит
Секрет ясного разума: 4 вида активности, которые замедляют когнитивное старение
Кадры с гробом, флагами и блокнотом в крови — как КНДР отдала дань погибшим в СВО
Уплотнитель мусора — почему он нужен в каждом частном доме
Кризис или новые возможности? Почему Boeing выбрал Джея Малаве на пост финансового директора
Место в самолёте можно обменять на деньги, отель и еду: как работает эта малоизвестная схема
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.