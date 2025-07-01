Доллар теряет силы: худший сценарий с 1973 года

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Введение тарифов, непоследовательная политика и растущий дефицит привели к тому, что доллар демонстрирует худшие показатели в первом полугодии с 1973 года, времени краха Бреттон-Вудской системы.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

Согласно данным Financial Times, с начала года доллар потерял более 10% своей стоимости по отношению к корзине из шести основных валют, включая фунт стерлингов, иену и евро. Это значительное снижение стоимости, обусловленное рядом факторов.

Несмотря на сопротивление главы ФРС Джерома Пауэлла, рынок ожидает, что Федеральная резервная система поддастся давлению Дональда Трампа и несколько раз снизит процентные ставки в 2025 году, что приведет к ослаблению доллара.

Снижение курса доллара стимулирует экспорт американских товаров, делая их более конкурентоспособными. В то же время это может негативно сказаться на импорте товаров в США, что частично соответствует планам Трампа по возрождению американской промышленности.

По мнению экономического советника Белого дома Стивена Мирана, девальвация доллара является одним из ключевых факторов для открытия новых предприятий.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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