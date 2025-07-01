Сигнальные раки прижились в России: покорение территорий Свердловской области

В Свердловской области зафиксирован факт обнаружения крупной, стабильно существующей популяции американского сигнального рака.

Фото: ru.wikipedia.org by David Perez is licensed under Free More info американский сигнальный рак

Это стало первым подобным случаем в регионе, о котором сообщили специалисты из Уральского филиала ВНИРО после проведения исследований в Исетском водохранилище.

По информации пресс-службы ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии для Fishnews, раки прижились в районе, куда сбрасываются теплые воды Среднеуральской ГРЭС.

Ученые изучили свыше двадцати раков, выловленных местными рыбаками. Размеры особей колебались от 13 до 17 см, что, по мнению исследователей, свидетельствует об успешной адаптации этого вида к новым условиям и потенциальном расширении его ареала в пределах Свердловской области.

Американский сигнальный рак (Pacifastacus leniusculus), изначально населяющий запад Северной Америки, широко распространился на территории Европы, где стал инвазивным видом. В России данный вид был ранее зарегистрирован в Калининградской области, а в 2024 году его обнаружили и в Ленинградской области.

Этот вид раков характеризуется гладким панцирем, округлыми клешнями с характерным светлым пятном у основания и ярко-оранжевой окраской нижней стороны.

Уточнения

Популя́ция (от лат. populus — население, народ) — способная к саморегуляции группа особей одного вида, обитающих на общей территории, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство.



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