Забудьте про бесплатный контент: Cloudflare помогает авторам защитить свой труд от ИИ-ботов

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чтобы помочь веб-сайтам монетизировать взаимодействие с компаниями, разрабатывающими искусственный интеллект, Cloudflare представила инструмент, ограничивающий доступ поисковых ботов к материалам без предварительного согласия или компенсации.

Фото: unsplash.com by Sigmund is licensed under Free to use under the Unsplash License Офис

Инструмент позволяет владельцам сайтов контролировать доступ ИИ-ботов к их контенту и устанавливать плату за сканирование, как подчеркивают в Cloudflare.

В условиях, когда ИИ-боты активно собирают контент, не перенаправляя пользователей на исходные страницы, владельцы сайтов ищут новые способы получения дохода, поскольку трафик из поисковых систем, ранее приносивший доход от рекламы, сокращается.

Инициативу поддержали крупные издательства. Стефани Коэн, директор по стратегическому развитию Cloudflare, подчеркнула, что цель инструмента — дать издателям контроль над своим контентом и создать устойчивую экосистему для создателей контента и ИИ-компаний.

По данным Cloudflare, у Google соотношение поисковых запросов к переходам на сайты снизилось с 6:1 до 18:1 всего за полгода, указывая на то, что поисковый гигант продолжает сканировать контент, но уменьшает количество переходов.

Это снижение может быть связано с тем, что пользователи находят ответы непосредственно в результатах поиска Google, например, в AI Overviews. Тем не менее, показатель Google значительно ниже, чем у других ИИ-компаний, например, у OpenAI он составляет 1500:1.

Традиционно поисковые системы индексировали контент, направляя пользователей на веб-сайты, что стимулировало создание качественного контента. Однако ИИ-боты нарушили эту модель, собирая материалы без перенаправления пользователей, что лишает создателей дохода и признания.

Многие ИИ-компании обходят стандартные методы блокировки парсинга контента, используемые издателями, утверждая, что не нарушают закон, получая бесплатный доступ к контенту.

В ответ некоторые издательства, включая New York Times, подали в суд на ИИ-компании за нарушение авторских прав, в то время как другие заключили соглашения о лицензировании контента, согласно Reuters.

Уточнения

Свобо́дный конте́нт (англицизм от content — содержа́ние/содержи́мое), то есть свобо́дное содержа́ние/содержи́мое, также свобо́дная информа́ция или свобо́дные материа́лы — любое функциональное произведение, произведение искусства или другой творческий материал и его содержание, правовое окружение которых обеспечивает их свободное использование, развитие и распространение.



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