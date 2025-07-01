Турецкий поток достиг рекордных объёмов экспорта: аномальная жара изменила газовый рынок в Европе

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

К концу июня европейская ветвь "Турецкого потока" достигла пиковых объемов экспорта, сопоставимых с февральскими рекордами. Аномальная жара, установившаяся в Европе, вызвала повышенный спрос на топливо для выработки электроэнергии в южных странах, пишет EADaily.

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По данным ENTSOG, 27 июня через пограничный пункт "Странджа 2/Малкочлар" между Турцией и Болгарией было прокачано 51 млн кубометров газа. Это максимальный суточный объем с начала марта, соответствующий февральским показателям.

Увеличение поставок связано с аномальной жарой, охватившей европейский регион. В частности, в Греции температура поднимается до 36 градусов Цельсия, а значительная часть электроэнергии, необходимой, в том числе, для кондиционирования, генерируется на газовых электростанциях. При этом страна не располагает собственными газохранилищами, полностью завися от импорта.

Как следствие, греческие компании увеличили закупки российского газа в конце июня до уровня февральских максимумов. 25 июня "Газпром" поставил в Грецию 11,5 млн кубометров, тогда как ранее суточные поставки составляли около 9 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что с начала года Киев прекратил транзит российского газа через украинскую территорию. Однако общее снижение поставок российского газа в Европу оказалось не столь значительным. Частично экспорт был компенсирован "Турецким потоком", ставшим единственным маршрутом "Газпрома" в Европу, а также российским СПГ, поставки которого в страны ЕС в первом квартале выросли на 50%.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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