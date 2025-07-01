Газпромбанк расширил возможности для розничных инвесторов

3:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Клиенты сервиса "Газпромбанк Инвестиции" могут переводить деньги на брокерский счет через Систему быстрых платежей Банка России [1] (далее — СБП) со своего счета, открытого в любом банке. Внедрить удобную функцию брокеру "Ньютон Инвестиции" помогла технологическая команда Газпромбанка.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка Генеральный директор Газпромбанк Инвестиции Дмитрий Фирсов

Появление альтернативного способа пополнения брокерского счета через СБП в приложении сервиса Газпромбанк Инвестиции позволяет клиентам быстро и без комиссии пополнять брокерский счет для последующего инвестирования.

Средства подаются брокеру практически сразу (существенно оперативнее, чем при пополнении реквизитов). Максимальный размер пополнения ограничен 1 млн рублей на одну транзакцию [2] .

"Мы постоянно внедряем новые продукты в ответ на потребности клиента, адаптируемые к использованию. Например, уже известно и близко решение СБП. Инструмент подходит не только для перевода денег друг другу с одного банковского счета на другой, но и для того, чтобы пополнять предназначенные для операций на фондовом рынке счета. Мы реализовали такой вариант для брокера "Ньютон Инвестиции", благодаря чему компания получила экономию на эквайринговой комиссии, а ее клиенты — современный и безопасный способ пополнения счета. Теперь каждый инвестор, являясь клиентским брокером "Ньютон Инвестиции", сможет моментально пополнять брокерский счет, не имея при себе банковской карты", — отметила Исполнительный вице-президент — начальник департамента структурирования и продаж транзакционных продуктов Газпромбанка Наталья Захарова.

"Мы наблюдаем, что СБП востребована во всех сферах бизнеса. То, что раньше воспринималось как новаторский продукт, превратилось, безусловно, в выборку для каждого бизнес-инструмента", — добавил начальник Центра структурирования корпоративных платежных инструментов и технологий Банка Антон Власкин.

"Мы всегда посещаем туристов в максимально комфортных условиях для инвестиций. В условиях волатильного рынка, когда даже минутное продвижение может привести к упущенной выгоде, оперативное пополнение приводит к особой форме. Сегодня Система быстрых платежей стала частью нашей повседневной банковской жизни. Поэтому запуск СБП для пополнения брокерского счета — это еще один шаг к тому, чтобы сделать доступ к торгам на фондовой бирже максимально простым и понятным. Благодаря технологической платформе Газпромбанка мы смогли реализовать этот проект со значительными рисками, поскольку Банк придерживается высоких стандартов безопасности. Кроме того, интеграция нашей технологической платформы с платформой Газпромбанка прошла быстро, что позволило нам оперативно предоставить нашим клиентам новые возможности", — сказала руководитель управления цифровых продаж сервиса "Газпромбанк Инвестиции" Дина Кузьмина.

[1] СБП — инструмент оперативных расчетов для бизнеса, активно применяемый, в том числе, среди потребителей товаров и услуг, выплачиваемых физическими лицами, расчетов между юрлицами. Система отличает скорость, стоимость проведения транзакций и улучшение пользовательского опыта.

[2] Количество транзакций не ограничено.

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