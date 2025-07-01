Ловцы метеоритов: как хобби превратилось в прибыльный бизнес

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие ученые предпочитают получать метеориты через официальные каналы. Но Эд Албин, доцент кафедры космических и земных наук, активно охотится на метеориты.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info метеорит

Недавно он обратил внимание на странный объект на заброшенной стройплощадке в округе Генри, недалеко от Атланты (США). Убедившись, что это не просто камень, он выяснил, что это фрагмент метеора, который пронесся над Джорджией и распался на части.

Найденный им метеорит весит 14,33 грамма и может стоить около 1500 долларов, но Эд планирует оставить его себе, так как считает его "самым красивым космическим камнем, который он когда-либо находил".

Проверив находку редкоземельным магнитом, он подтвердил, что это действительно метеорит благодаря слабому притяжению и наличию никеля и железа.

Сотни охотников за метеоритами путешествуют по стране , чтобы найти "камень со звезд". Это занятие стало для них и хобби, и бизнесом, так как метеориты могут стоить до 100 долларов за грамм, а некоторые находки даже до 400 долларов, пишет phys.org.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.





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