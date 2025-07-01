Торговый гамбит: Индия и США готовы к временному соглашению

Индия и США подпишут временное торговое соглашение уже на этой неделе.
Об этом пишет argumenti.ru со ссылкой на Financial Times. Согласно информации, полученной FT из источников, Нью-Дели пошел на увеличение импорта американского газа с целью уменьшения положительного сальдо в торговле, в то время как Вашингтон, вероятно, снимет тарифы с сельскохозяйственных товаров из Индии.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя перспективы торговой сделки с Нью-Дели, сообщила, что "соглашения находятся на стадии завершения".
Ранее министерство финансов США провело крупнейшую операцию в истории по обратному выкупу долга. Выкуплены собственные облигации на сумму 10 миллиардов долларов.
Са́льдо (итал. saldo — расчёт, остаток; лат. saldare — выравнивать) — остаток по бухгалтерскому счёту, разность между поступлениями и расходами.
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