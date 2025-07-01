Торговый гамбит: Индия и США готовы к временному соглашению

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия и США подпишут временное торговое соглашение уже на этой неделе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом пишет argumenti.ru со ссылкой на Financial Times. Согласно информации, полученной FT из источников, Нью-Дели пошел на увеличение импорта американского газа с целью уменьшения положительного сальдо в торговле, в то время как Вашингтон, вероятно, снимет тарифы с сельскохозяйственных товаров из Индии.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя перспективы торговой сделки с Нью-Дели, сообщила, что "соглашения находятся на стадии завершения".

Ранее министерство финансов США провело крупнейшую операцию в истории по обратному выкупу долга. Выкуплены собственные облигации на сумму 10 миллиардов долларов.

Уточнения

Са́льдо (итал. saldo — расчёт, остаток; лат. saldare — выравнивать) — остаток по бухгалтерскому счёту, разность между поступлениями и расходами.





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