Работа мечты: в Тюменской области ищут кадровика за 200 тысяч рублей

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Тюмени обнародовали список самых доходных вакансий июля. В топе — предложение с зарплатой в 200 тысяч рублей для заместителя руководителя по кадрам и социальным вопросам.

Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Как рассказали аналитики сервиса "Зарплата.ру" изданию nashgorod.ru, в список также попали предложения для доцентов вузов, водителей и начальников производства — уровень доходов достигает 150-170 тысяч рублей.

Наиболее "дорогой" оказалась вакансия кадровика — работодатели ищут заместителя руководителя по персоналу и соцвопросам на вахту в Хабаровском крае. Соискателю обещают до 200 тысяч рублей в месяц, при этом компенсируют 70% аренды жилья, предоставляют полис ДМС и льготные железнодорожные билеты. Кандидат должен иметь высшее железнодорожное образование и опыт работы от года.

В топ-3 также вошла вакансия доцента Пермского политеха по направлению "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". Доценту предлагают от 170 тысяч рублей, если у него есть профильное высшее образование и ученая степень.

Еще 150 тысяч рублей можно получить, работая начальником производства в компании, занимающейся поставками готовой пищевой продукции. Требуется не менее трёх лет опыта в аналогичной должности — от су-шефа до заведующего производством.

На такую же зарплату — 150 тысяч — могут рассчитывать водители автобусов. Основная задача — развоз сотрудников. Обязательны стаж и действующая медсправка.

Также в списке:

Заместитель главного бухгалтера на заводе "Сибнефтемаш" — 130 тысяч рублей. Работа временная: на период декретного отпуска основного сотрудника. Требуется профильное высшее образование.

Помощник машиниста — от 100 тысяч рублей. Работодатель предоставляет жилье или компенсирует аренду, оформляет ДМС и обещает отпуск продолжительностью от 42 дней.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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