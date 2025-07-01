Рыба вместо нефти: Ставрополье зарабатывает миллионы на экспорте

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мало кто мог представить, что Ставрополье, известное своими сельхозугодьями, совершит настоящую революцию в рыбной отрасли.

Фото: flickr.com by José Antonio Gil Martínez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Иваси

Всего за пять лет экспорт рыбы из региона вырос в пять раз — с скромных 76 тысяч долларов в 2019 году до впечатляющих 380 тысяч долларов в 2024-м. Это 195 тонн свежей рыбы, которая теперь регулярно поставляется в страны Закавказья, включая Абхазию, Грузию и Армению.

Секрет этого успеха кроется в грамотной государственной поддержке. Регион активно воспользовался возможностями национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и собственной программой развития АПК.

Но что действительно удивляет — параллельно с рыбой Ставрополье наращивает и другие неожиданные статьи экспорта. Только за первые полгода 2025 года поставки молочной продукции выросли в 2,5 раза, достигнув 117 тысяч долларов, пишет newstracker.ru.

Эксперты отмечают, что такой прорыв стал возможен благодаря комплексному подходу: льготное кредитование по программе "Приоритет-24", модернизация производств и грамотный поиск новых рынков сбыта.

При этом рыбная отрасль, которая еще недавно считалась в регионе второстепенной, неожиданно вышла в лидеры по темпам роста, обогнав даже традиционные сельскохозяйственные направления.

Уточнения

Ставропо́льский край (неофициально Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.



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