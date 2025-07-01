Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые неожиданные причины по которым вашу машину может остановить инспектор — вы точно не догадывались
Гигант из Аргентины, который не гнётся и не сдаётся: древесина гуайакана удивила весь мир
От укуса до инфекции: как милый ёжик может навредить здоровью
Пресс выходит из тени: движения, после которых чувствуете мышцы, о которых не знали
Лучшие документальные фильмы о науке покажут на Роза Хутор
Тату, клей или тенями по нервам: битва за идеальные брови началась
Рыба вместо нефти: Ставрополье зарабатывает миллионы на экспорте
До 14 июля продлен прием заявок на VII международный маркетинговый конкурс в сфере туризма PROбренд
Забудьте про рассаду — эта капуста растёт сразу в грунте и без проблем

Рецессии нет и не будет? ВТБ уверен в устойчивости российской экономики

0:51
Экономика

Российская экономика не демонстрирует признаков рецессии, несмотря на снижение темпов роста ВВП. Об этом 1 июля заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Центральный банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Центральный банк России

Слово "кризис" — оно студенческое. А рецессия — это конкретный термин в экономике: два квартала подряд снижения ВВП. Сейчас этого нет.

"Мы видим, что рост ВВП пусть и замедляется, но остаётся положительным. Позитивная динамика, скорее всего, сохранится и в следующем году", — отметил Пьянов.

По его словам, при принятии решений по ключевой ставке на 2024-2025 годы Банк России учитывает потенциальные рецессионные риски, однако о спаде в экономике речи не идет, пишет  URA.RU.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Авто
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался Аудио 
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Авто
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства Аудио 
Популярное
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей

Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!

Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Последние материалы
Самые неожиданные причины по которым вашу машину может остановить инспектор — вы точно не догадывались
Гигант из Аргентины, который не гнётся и не сдаётся: древесина гуайакана удивила весь мир
От укуса до инфекции: как милый ёжик может навредить здоровью
Пресс выходит из тени: движения, после которых чувствуете мышцы, о которых не знали
Лучшие документальные фильмы о науке покажут на Роза Хутор
Рецессии нет и не будет? ВТБ уверен в устойчивости российской экономики
Тату, клей или тенями по нервам: битва за идеальные брови началась
Рыба вместо нефти: Ставрополье зарабатывает миллионы на экспорте
До 14 июля продлен прием заявок на VII международный маркетинговый конкурс в сфере туризма PROбренд
Забудьте про рассаду — эта капуста растёт сразу в грунте и без проблем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.