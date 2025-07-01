Рецессии нет и не будет? ВТБ уверен в устойчивости российской экономики

Российская экономика не демонстрирует признаков рецессии, несмотря на снижение темпов роста ВВП. Об этом 1 июля заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Слово "кризис" — оно студенческое. А рецессия — это конкретный термин в экономике: два квартала подряд снижения ВВП. Сейчас этого нет.
"Мы видим, что рост ВВП пусть и замедляется, но остаётся положительным. Позитивная динамика, скорее всего, сохранится и в следующем году", — отметил Пьянов.
По его словам, при принятии решений по ключевой ставке на 2024-2025 годы Банк России учитывает потенциальные рецессионные риски, однако о спаде в экономике речи не идет, пишет URA.RU.
Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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