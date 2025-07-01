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Чтобы снять долговую сеть: Газпром освободят от налогообложения за швейцарскую задолженность

1:34
Экономика

Министерство финансов разработало корректировки в налоговое законодательство, цель которых — оградить "Газпром" от дополнительного налогового бремени, возникшего из-за задолженности его швейцарской дочерней компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2".

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

По мнению экспертов, эта задолженность по процентам должна учитываться в доходах "Газпрома", поскольку Nord Stream 2 AG является его дочерней структурой, и международные стандарты финансовой отчетности требуют отражения процентов по займам между связанными сторонами. Кроме того, мировое соглашение фактически признало эту задолженность обязательством швейцарской компании.

Если "Газпром" простит этот долг, то для Nord Stream 2 AG это будет считаться доходом. Предложенные поправки в Налоговый кодекс позволят "Газпрому" избежать уплаты налога на прибыль с безнадежных долгов Nord Stream 2 AG при соблюдении определенных условий. Это исключит двойное налогообложение в подобных ситуациях, оптимизируя налоговую базу для международных групп компаний.

По мнению аналитиков, рассматриваемые изменения затронут только "Газпром" и связанные с ним российские компании, предоставлявшие финансирование Nord Stream 2 AG. Реструктурированные долги Nord Stream 2 AG перед иностранными кредиторами не являются прямыми доходами "Газпрома", но могут повлиять на его финансовые показатели, согласно РБК.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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