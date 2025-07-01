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Икра, лосось и не только в обмен на фрукты и овощи: Узбекистан становится ключевым партнёром Хабаровского края

1:20
Экономика

Предприниматели Хабаровского края выразили заинтересованность в увеличении экспорта рыбной продукции в Узбекистан.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Губернатор Дмитрий Демешин обсудил этот вопрос с послом республики Ботиржоном Асадовым.

В настоящее время Хабаровский край экспортирует в Узбекистан рыбу и морепродукты, топливо и энергетические ресурсы, а также древесину.

"Мы готовы наращивать объемы поставок. Для этого проработали с нашими предпринимателями интерес по поставкам рыбной продукции: икры, дикого лосося (горбуши) на ваш рынок. Такой интерес у нашего бизнеса есть", — заявил глава региона Дмитрий Демешин.

В пресс-службе отметили, что рыбопромышленные предприятия края уже осуществляют поставки в Казахстан и Киргизию. В среднесрочной перспективе планируется создание единой сети в странах Центральной Азии, где будет представлена высококачественная рыбная продукция под маркой "Сделано в Хабаровском крае". В рамках этого обсудили возможность выделения льготной площадки в Узбекистане для строительства мультитемпературного склада.

Со своей стороны, Хабаровский край также выразил заинтересованность в импорте овощей и фруктов из Узбекистана, пишет Fishnews.

Уточнения

Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Является нейтральным государством. Площадь — 448 924 км². Население, по оценке государственного комитета по статистике на 22 апреля 2024 года, превысило 37 000 000 человек.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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