SpaceX запускает спутники Starlink с рекордной скоростью — что за этим стоит

В ночь на 28 июня 2025 года SpaceX установила новый рекорд, запустив 27 спутников Starlink с площадки SLC-40 на мысе Канаверал всего через два дня после предыдущего старта с того же места. Этот запуск стал 279-м в рамках программы Starlink и продемонстрировал впечатляющую оперативность компании в подготовке пусков.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use спутники Starlink

Рекордная оперативность

Запуск состоялся в 00:26 по восточному времени, несмотря на неблагоприятные погодные условия, включая грозы и молнии, которые угрожали миссии. Благодаря улучшению погоды команда получила окно видимости в 10 миль, что обеспечило идеальные условия для старта.

Через 13 часов после этого запуска SpaceX осуществила ещё один старт с базы Ванденберг в Калифорнии, отправив 26 спутников Starlink на орбиту. Таким образом, компания провела два запуска с разных побережий США в течение одного дня, что подчёркивает её способность к быстрой и эффективной подготовке миссий.

Повторное использование ракет

В обоих случаях использовались многоразовые ускорители Falcon 9. В первом запуске первая ступень совершила свою пятую миссию и успешно приземлилась на дрон-корабль "A Shortfall of Gravitas" в Атлантическом океане. Во втором запуске ускоритель также успешно вернулся на дрон-корабль "Of Course I Still Love You" в Тихом океане. Эти посадки стали 115-й и 139-й соответственно для каждого из дрон-кораблей, что свидетельствует о высокой надёжности и эффективности повторного использования ракет.

Развитие глобального интернета

Программа Starlink направлена на обеспечение высокоскоростного интернета по всему миру. С каждым запуском сеть спутников расширяется, приближая цель компании по глобальному покрытию. На сегодняшний день на орбите находится более 7 900 спутников Starlink, из которых около 6 950 активно функционируют.

Историческая перспектива

Интересно отметить, что ровно десять лет назад, 28 июня 2015 года, ракета Falcon 9 потерпела неудачу при запуске с той же площадки на мысе Канаверал. С тех пор SpaceX проделала значительный путь, превратившись в лидера в области космических технологий и установив множество рекордов в сфере коммерческих запусков.

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно — «Корпорация технологий освоения космоса», Спэйс-Экс) — американская компания, производитель космической техники.



Falcon 9 ([ˈfælkən naɪn], falcon с англ. — "сокол") — семейство ракет-носителей тяжёлого класса с многоразовой первой ступенью серии Falcon американской компании SpaceX.



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