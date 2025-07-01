XRP теряет 54% объёма: неожиданное падение на фоне позитивных новостей

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне недавних позитивных новостей XRP неожиданно столкнулся с резким снижением торговой активности. По данным CoinMarketCap, за последние сутки объём торгов упал на 55%, составив $1,38 млрд. Это особенно удивительно, учитывая недавние события:

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use криптовалюта XRP

Ripple отозвала апелляцию в деле с SEC, ожидая аналогичного шага от регулятора.

XRP Ledger получил обновление версии 2.5.0 с новыми функциями, включая Permissioned DEX и Batch Transactions.

Robinhood запустила микро-фьючерсы на XRP.

Рынок в ожидании

Несмотря на снижение объёмов, цена XRP остаётся стабильной. На момент написания она составляет $2,19, немного поднявшись с $2,06, зафиксированных 27 июня. Инвесторы, вероятно, заняли выжидательную позицию, оценивая дальнейшие шаги на фоне недавних изменений.

Технические обновления XRP Ledger

Обновление XRP Ledger до версии 2.5.0 привнесло ряд нововведений:

Permissioned DEX: позволяет регулируемым участникам торговать на децентрализованной бирже с использованием проверенных учётных данных.

Batch Transactions (XLS-56d): возможность объединять несколько действий в одну транзакцию.

Permission Delegation: улучшенная гибкость и безопасность для эмитентов токенов.

Кроме того, Ripple объявила о партнёрстве с Wormhole для обеспечения мультицепочечной совместимости XRPL и предстоящей EVM-сайдчейн.

Что дальше

Для продолжения роста XRP необходимо преодолеть ключевые уровни сопротивления:

$2,25: 50-дневная скользящая средняя.

$2,36: 200-дневная скользящая средняя.

Преодоление этих уровней может открыть путь к отметке $2,65. Однако текущая низкая активность может указывать на необходимость новых катализаторов для движения цены.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Ripple — криптовалютная платформа для платёжных систем, ориентированная на операциях с обменом валют без возвратных платежей. Разработана компанией Ripple.



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