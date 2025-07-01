XRP теряет 54% объёма: неожиданное падение на фоне позитивных новостей

На фоне недавних позитивных новостей XRP неожиданно столкнулся с резким снижением торговой активности. По данным CoinMarketCap, за последние сутки объём торгов упал на 55%, составив $1,38 млрд. Это особенно удивительно, учитывая недавние события:
Несмотря на снижение объёмов, цена XRP остаётся стабильной. На момент написания она составляет $2,19, немного поднявшись с $2,06, зафиксированных 27 июня. Инвесторы, вероятно, заняли выжидательную позицию, оценивая дальнейшие шаги на фоне недавних изменений.
Обновление XRP Ledger до версии 2.5.0 привнесло ряд нововведений:
Кроме того, Ripple объявила о партнёрстве с Wormhole для обеспечения мультицепочечной совместимости XRPL и предстоящей EVM-сайдчейн.
Для продолжения роста XRP необходимо преодолеть ключевые уровни сопротивления:
Преодоление этих уровней может открыть путь к отметке $2,65. Однако текущая низкая активность может указывать на необходимость новых катализаторов для движения цены.
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.
Ripple — криптовалютная платформа для платёжных систем, ориентированная на операциях с обменом валют без возвратных платежей. Разработана компанией Ripple.
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