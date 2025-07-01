XRP на распутье: удвоится или исчезнет? Какой сценарий ждёт криптовалюту через пять лет

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Криптовалюта XRP выросла более чем на 1 100% за последние пять лет — внушительный результат, особенно на фоне нынешней турбулентности крипторынка.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Криптовалюта XRP

Сегодня XRP стоит около $2,10, но может ли он дойти до $4 или даже $12,50 к 2028 году? Или его ждет падение до нуля? Разберёмся в самых вероятных сценариях.

Базовый сценарий: рост с опорой на ETF и победу над SEC

Чтобы XRP удвоился в цене и вернулся к историческому максимуму в $4, ему потребуется годовой рост около 15% — вполне достижимый темп. Катализаторов несколько:

Ожидается запуск спотовых ETF на XRP — это может привлечь институциональных инвесторов, как это уже произошло с биткоином.

Регуляторная победа Ripple: SEC закрыла многолетнее дело против компании, что сняло главный барьер для роста XRP.

Функциональное применение: XRP продолжает поддерживать трансграничную платёжную сеть RippleNet.

Бычий сценарий: если XRP заменит SWIFT

Оптимисты рассчитывают, что XRP не просто выживет, а займет центральное место в международной финансовой системе. Если Ripple удастся заменить систему SWIFT, цена XRP может взлететь до $10-12,50. В этом случае годовой рост составит 40% — и это не выглядит фантастикой.

Standard Chartered уже прогнозирует $12,50 к 2028 году.

Медвежий сценарий: на фоне конкуренции XRP может сгореть

Однако за пределами фанатских чатов ситуация менее радужная. На рынке всё больше конкурентов:

JPMorgan запустил собственный цифровой токен JPMD для трансграничных платежей.

Конкуренция со стороны Solana, Avalanche и других современных блокчейнов усиливается.

С начала года XRP снизился в цене на 10%, в то время как другие проекты получили поддержку от крупных игроков.

XRP может просто не выдержать гонки технологий и интереса — и скатиться к нулю. Особенно если интерес институционалов так и не материализуется.

Вердикт: стоит ли вкладывать $1 000 в XRP прямо сейчас?

У XRP есть аргументы "за": узнаваемость, инфраструктура, правовая стабильность. Но есть и серьёзные "против" — высокая конкуренция и неочевидная стратегия роста.

Инвесторам стоит рассматривать XRP не как безопасную ставку, а как спекулятивную инвестицию с большим диапазоном исходов: от удвоения до полного исчезновения.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



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