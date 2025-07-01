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Криптокатастрофа: с рынка исчезли $300 млрд — выживает только биткоин

1:40
Экономика

Пока биткоин продолжает ставить рекорды и укреплять своё положение в финансовом мейнстриме, остальная криптоэкономика переживает масштабный кризис. За 2025 год из сектора альткоинов — всех криптовалют, кроме биткоина, — "испарились" более 300 миллиардов долларов.

Биткоин
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

На фоне дружественной риторики президента Дональда Трампа, готовящегося закона в Конгрессе и растущего интереса крупных компаний вроде Amazon, складывается парадокс: главная криптовалюта усиливает позиции, а её "младшие братья" теряют ценность, популярность и доверие.

По данным Bloomberg, доля биткоина в общей капитализации крипторынка достигла 64% — рекордный уровень с января 2021 года. В то же время индекс MarketVector, отслеживающий 50 самых слабых альткоинов из топ-100, рухнул более чем на 50% после выборов Трампа. Даже Ethereum, хоть и немного восстановился благодаря запуску спотовых ETF, всё ещё торгуется на уровне вдвое ниже исторического максимума.

Но крипторынок 2025 года — это уже не поле для экспериментов энтузиастов. Его формат меняется: в игру заходят банки, платёжные гиганты и институциональные инвесторы. Главными претендентами на выживание становятся стейблкоины, DeFi-проекты с реальными доходами и, возможно, Solana — если закон CLARITY будет принят, а ETF одобрены.

Биткоин теперь — цифровое золото. Ethereum — инфраструктура. Остальные — вопрос времени.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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