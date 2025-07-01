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Высокие ставки ЦБ ставят таксопарки на колени: что ждёт пассажиров

1:54
Экономика

Согласно прогнозам ряда крупных игроков рынка, к концу текущего года возможно исчезновение до одной пятой всех таксопарков.

TAXI
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
TAXI

Кроме того, к 2027 году, по их оценкам, число компаний-перевозчиков может уменьшиться еще на 10%. Данное сокращение может спровоцировать нехватку такси и, как следствие, увеличение стоимости поездок. Основная причина ухода таксопарков с рынка — сложности с обновлением автопарка из-за высоких процентных ставок, установленных Центробанком, пишут Известия.

Перевозчики испытывают трудности с пополнением автопарков, многие вынуждены откладывать приобретение новых машин. Аналитические данные "Газпромбанк Автолизинг" и НАПИ свидетельствуют о значительном снижении лизинга новых автомобилей: в период с января по апрель 2026 года падение составило почти 45%. Прогнозируется дальнейшее сокращение лизинговых сделок на 5-7% до конца года.

Текущие процентные ставки делают невыгодной бизнес-модель такси, рассчитанную на эксплуатацию автомобилей в течение четырех лет. Ситуация останется неизменной, пока ставка не опустится хотя бы до 13%. Таксопарки перестали обновлять автопарк, увеличивая срок службы автомобилей до шести лет и более, что приводит к убыточности.

Многие перевозчики будут вынуждены уходить в "серую" зону, дробить бизнес с целью уклонения от НДС, что повышает риск банкротства. Ранее сообщалось о возможном увеличении стоимости услуг такси на 30% из-за нового закона о локализации производства автомобилей для перевозок. В текущих условиях таксопарки не могут обновлять автопарк из-за высоких кредитных ставок.

Уточнения

Ли́зинг (англ. leasing от англ.  to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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