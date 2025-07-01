Мурманский гигант: рост добычи газа на Арктик СПГ 2 поражает мир

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский завод "Арктик СПГ 2", принадлежащий компании НОВАТЭК и расположенный в Мурманской области, зафиксировал рекордный рост в объемах добычи природного газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

В июне текущего года среднесуточная добыча газа на проекте составила 8,9 млн кубометров, а в мае этот показатель достигал 9,4 млн кубометров. При этом 28 и 29 июня были отмечены пиковые значения, когда ежедневная добыча в среднем достигала 14 млн кубометров.

Агентство Bloomberg отмечает, что увеличение уровня осадки танкера Iris (ранее известного как North Sky и внесенного в санкционные списки США, ЕС и Великобритании), на который осуществлялась погрузка добытого газа, свидетельствует о росте производства на "Арктик СПГ 2".

Ранее Bloomberg сообщал, ссылаясь на данные спутникового мониторинга и отслеживания судов, что газовоз Iris впервые с октября пришвартовался к терминалу "Арктик СПГ 2" и в настоящее время направляется в арктический порт Мурманск, куда, как ожидается, прибудет 2 июля.

Для обслуживания проекта "Арктик СПГ 2" Россия сформировала так называемый "теневой флот", состоящий, по меньшей мере, из 13 судов, включая суда ледового класса. Сейчас страна активно ищет потенциальных покупателей СПГ, и Китай рассматривается как один из наиболее вероятных партнеров. Bloomberg подчеркивает, что Россия обладает необходимыми ресурсами для значительного увеличения экспорта СПГ благодаря расширению своего "теневого флота".

"Арктик СПГ 2" находится под санкциями США с ноября 2023 года. По словам Джеффри Пайетта, занимавшего тогда должность помощника госсекретаря США по вопросам энергетики, целью Вашингтона является прекращение реализации этого проекта. Пайетт подчеркнул лидерство США на мировом рынке СПГ и заявил о намерении страны наращивать свою долю.

В мае 2024 года Госдепартамент США ввел санкции против четырех компаний (двух иностранных) и 16 судов, связанных с проектом "Арктик СПГ 2". Спустя год Bloomberg сообщил о запуске второй производственной линии завода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции против "Арктик СПГ 2", заявил, что ограничения создают дополнительные трудности, но российские компании научились адаптироваться к санкциям и минимизировать риски, пишет РБК.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.