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Иранская компания может стать акционером Астраханского порта — каков план

1:37
Экономика

Иранская сторона сделала предложение акционерам Астраханского порта о приобретении их долей.

порт
Фото: commons.wikimedia.org by Foreman 1982, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
порт

На данный момент контрольный пакет акций порта (53%) принадлежит иранской компании Nasim Bahr Kish, а еще около 3% распределены между двумя другими иранскими фирмами: Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand и ее дочерней структурой, контролируемой государственной компанией IRISL. Среди прочих акционеров числятся российская корпорация "Ростех" с долей 25,5% и кипрская Volga-Vaster-West, владеющая 3,33% акций.

Согласно имеющейся информации, Nasim Bahr Kish выразила готовность приобрести 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций примерно за 437,5 миллионов рублей. Финансовое обеспечение сделки представлено банковской гарантией, выданной структурой, основанной иранским Bank Melli.

Основу грузооборота порта Астрахань составляют лесоматериалы, зерновые культуры и растительное масло. С прошлого года порт начал формировать собственный флот, согласно "Ъ".

Напомним, что 12 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем поздравительном послании Владимиру Путину по случаю Дня России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества между странами.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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