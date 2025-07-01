Иранская компания может стать акционером Астраханского порта — каков план

Иранская сторона сделала предложение акционерам Астраханского порта о приобретении их долей.
На данный момент контрольный пакет акций порта (53%) принадлежит иранской компании Nasim Bahr Kish, а еще около 3% распределены между двумя другими иранскими фирмами: Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand и ее дочерней структурой, контролируемой государственной компанией IRISL. Среди прочих акционеров числятся российская корпорация "Ростех" с долей 25,5% и кипрская Volga-Vaster-West, владеющая 3,33% акций.
Согласно имеющейся информации, Nasim Bahr Kish выразила готовность приобрести 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций примерно за 437,5 миллионов рублей. Финансовое обеспечение сделки представлено банковской гарантией, выданной структурой, основанной иранским Bank Melli.
Основу грузооборота порта Астрахань составляют лесоматериалы, зерновые культуры и растительное масло. С прошлого года порт начал формировать собственный флот, согласно "Ъ".
Напомним, что 12 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем поздравительном послании Владимиру Путину по случаю Дня России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества между странами.
Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.
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