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Ароматический гардероб: 83% поколения Z предпочитают наслаивать ароматы — влияние на индустрию

1:10
Экономика

Мировой рынок парфюмерии и косметики демонстрирует беспрецедентные масштабы и устойчивый рост.

Духи
Фото: flickr.com by soomness, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Духи

Подъем во многом обусловлен влиянием поколения Z и миллениалов, которые сформировали особые отношения с ароматами благодаря социальным сетям и периоду самоизоляции во время пандемии.

К 2023 году на PerfumeTok приходилось 45% продаж ароматов в социальных сетях в США. Вместо традиционного нанесения за ухом, они предпочитают наслаивать ароматы — использовать одновременно два или более парфюма — и создавать собственный ароматический гардероб для разных случаев.

Недавний отчет Circana показал, что 83% представителей поколения Z пользуются ароматами чаще трёх раз в неделю.

Люди открыли для себя возможность разнообразить свою повседневную жизнь, путешествовать с помощью обоняния, предаваться воспоминаниям или испытывать новые ощущения.

Успешные инфлюенсеры, рекламирующие парфюмерию, играют важную роль в продвижении этих продуктов, пишет The Guardian.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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