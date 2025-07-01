Ароматический гардероб: 83% поколения Z предпочитают наслаивать ароматы — влияние на индустрию

Мировой рынок парфюмерии и косметики демонстрирует беспрецедентные масштабы и устойчивый рост.
Подъем во многом обусловлен влиянием поколения Z и миллениалов, которые сформировали особые отношения с ароматами благодаря социальным сетям и периоду самоизоляции во время пандемии.
К 2023 году на PerfumeTok приходилось 45% продаж ароматов в социальных сетях в США. Вместо традиционного нанесения за ухом, они предпочитают наслаивать ароматы — использовать одновременно два или более парфюма — и создавать собственный ароматический гардероб для разных случаев.
Недавний отчет Circana показал, что 83% представителей поколения Z пользуются ароматами чаще трёх раз в неделю.
Люди открыли для себя возможность разнообразить свою повседневную жизнь, путешествовать с помощью обоняния, предаваться воспоминаниям или испытывать новые ощущения.
Успешные инфлюенсеры, рекламирующие парфюмерию, играют важную роль в продвижении этих продуктов, пишет The Guardian.
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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