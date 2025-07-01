Почему угольная промышленность России стала убыточной: данные о финансовых потерях

В 2024 году угольная промышленность оказалась единственным крупным сектором российской экономики, который продемонстрировал убытки.
Заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов сообщил об этом в беседе с ТАСС. Он отметил, что по итогам минувшего года угольная сфера понесла убытки в размере 112 миллиардов рублей, а общая кредиторская задолженность достигла 1,2 триллиона рублей. Более половины предприятий (53%) работали в убыток.
Сложившаяся ситуация, по его словам, обусловлена комплексом обстоятельств как внешнего, так и внутреннего характера. Среди них — падение мировых цен на уголь, увеличение протяженности маршрутов поставок и укрепление курса рубля.
Исламов подчеркнул, что с начала года стоимость угля снизилась почти вдвое. Дополнительное негативное влияние оказали внутренние факторы, такие как ограничения пропускной способности Восточного полигона и увеличение расходов на логистику.
По прогнозам Исламова, если не принять антикризисные меры, убытки угольных компаний в 2025 году могли бы составить от 300 до 350 миллиардов рублей, а кредиторская задолженность увеличиться до 1,5 триллиона рублей.
Убыток - в хозяйственной практике — выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами;
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