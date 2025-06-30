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ФАС против: ведомство будет бороться с необоснованным ростом ЖКХ-тарифов

1:29
Экономика

С целью предотвращения неоправданного увеличения стоимости жилищно-коммунальных услуг с 1 июля 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит надзор за тарификацией в каждом регионе страны.

Здание Федеральной антимонопольной службы
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание Федеральной антимонопольной службы

Данная информация предоставлена РБК со ссылкой на заявление ведомства. В ФАС акцентировали внимание на своей бескомпромиссной позиции в отношении нарушений при формировании тарифов региональными властями. Подчеркивается, что в текущем году ФАС уже исключила из тарифных расчетов 29,2 миллиарда рублей, признанных экономически необоснованными. В некоторых субъектах федерации благодаря усилиям ФАС удалось добиться снижения утвержденных тарифов.

Представители ведомства сообщили, что с 1 июля 2025 года произойдет индексация стоимости электроэнергии, в среднем, на 12,6%. Важно отметить, что тарифы на электроэнергию оставались неизменными в течение предыдущего года.

По данным ФАС, текущая средняя розничная цена на газ составляет 7 рублей 56 копеек за кубический метр. После индексации, с 1 июля, она увеличится до 8 рублей 32 копеек. Таким образом, изменение составит в среднем 76 копеек.

Уточнения

Надзор — форма деятельности государственных органов по обеспечению справедливости.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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