ФАС против: ведомство будет бороться с необоснованным ростом ЖКХ-тарифов

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

С целью предотвращения неоправданного увеличения стоимости жилищно-коммунальных услуг с 1 июля 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит надзор за тарификацией в каждом регионе страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание Федеральной антимонопольной службы

Данная информация предоставлена РБК со ссылкой на заявление ведомства. В ФАС акцентировали внимание на своей бескомпромиссной позиции в отношении нарушений при формировании тарифов региональными властями. Подчеркивается, что в текущем году ФАС уже исключила из тарифных расчетов 29,2 миллиарда рублей, признанных экономически необоснованными. В некоторых субъектах федерации благодаря усилиям ФАС удалось добиться снижения утвержденных тарифов.

Представители ведомства сообщили, что с 1 июля 2025 года произойдет индексация стоимости электроэнергии, в среднем, на 12,6%. Важно отметить, что тарифы на электроэнергию оставались неизменными в течение предыдущего года.

По данным ФАС, текущая средняя розничная цена на газ составляет 7 рублей 56 копеек за кубический метр. После индексации, с 1 июля, она увеличится до 8 рублей 32 копеек. Таким образом, изменение составит в среднем 76 копеек.

Уточнения

Надзор — форма деятельности государственных органов по обеспечению справедливости.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.