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Диалог с животными становится реальностью: проект DolphinGemma

2:19
Экономика

Дрю Пёрвс, специалист по охране природы из Google DeepMind, выразил надежду на возможность установления диалога с животными в будущем.

дельфин
Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain
дельфин

В исследовательской лаборатории искусственного интеллекта ведется работа над проектом DolphinGemma, представляющим собой большую языковую модель, анализирующую аудиозаписи дельфинов с целью изучения их способов коммуникации.

Этот проект, реализуемый в сотрудничестве с учеными из Технологического института Джорджии и участниками полевых исследований проекта "Дикий дельфин", направлен на изучение сигналов, используемых дельфинами для общения, и создание звуков для ответной коммуникации.

По словам Пёрвса, модель разделяет звуки на элементы, токенизирует их и переносит в мир больших языковых моделей, демонстрируя активное применение ИИ для изучения коммуникации животных на ранее недоступном уровне.

Пёрвис считает, что подобные языковые модели способны оказать существенное влияние на наше коллективное понимание мира, заполняя известные пробелы в информации и, возможно, вызывая внезапные изменения в отношении людей к природе.

Некоммерческая организация Earth Species Project, основанная в 2017 году, также использует ИИ для расшифровки коммуникации между живыми существами, разрабатывая модель NatureLM-audio, предназначенную для обнаружения, классификации и распознавания звуков новых видов животных.

В ходе исследований организация обнаружила, что многие виды животных, такие как слоны, серые попугаи и игрунки, имеют собственные "имена", как отметила Кэти Закарян, соучредитель и генеральный директор Earth Species Project.

Цель состоит в том, чтобы восстановить связь между людьми и природой, обеспечив процветание всего разнообразия видов, а не усугубляя существующие проблемы, связанные с эксплуатацией природы.

Аза Раскин, соучредитель и президент Earth Species Project, подчеркнул, что эти инструменты изменят наше представление о себе и окружающем мире, подобно тому, как открытие, что Земля не является центром Вселенной, перевернуло науку, пишет Business Insider.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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