Долговая ловушка для США? Что скрывается за обратным выкупом облигаций на 10 млрд

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов США провело крупнейшую операцию в истории по обратному выкупу долга.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Выкуплены собственные облигации на сумму 10 миллиардов долларов.

Когда Казначейство прибегает к выкупу своих же долговых обязательств, это может указывать на серьезные трудности: правительство не может самостоятельно поддерживать стабильность на рынке облигаций.

По сути, это означает, что правительство США изымает старые долги с рынка не потому, что они погашены, а из-за того, что растущие процентные ставки усложняют управление этими долгами. Инвесторы предложили Казначейству продать облигации на сумму почти 23 миллиарда долларов, и правительство выкупило 10 миллиардов долларов за один раз. В условиях сокращения спроса и удорожания заимствований, Казначейство активно вмешивается, чтобы предотвратить еще более стремительный рост процентных ставок.

Это похоже на попытку погасить долг по одной кредитной карте, используя средства с другой: проблема не решается, а просто перекладывается на другие источники.

Этот подход отличается от обычного выпуска новых облигаций или истечения срока действия старых. Это более активное, практическое вмешательство, напоминающее ранние этапы негласной эмиссии денег.

Почему Федеральная резервная система (ФРС) не вмешивается? Потому что она ограничена в своих возможностях.

В обычной ситуации ФРС могла бы оказать поддержку, снизив ставки и успокоив рынки. Но она находится в затруднительном положении. Причина в том, что инфляция все еще представляет собой угрозу, и тарифы являются одним из факторов, ее подпитывающих.

Буквально на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что рост тарифов может привести к увеличению цен, что сделает преждевременное смягчение денежно-кредитной политики более рискованным. ФРС оказалась в ловушке между инфляцией и нестабильностью, предпочитая выжидать, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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