Загадочная пятая диверсия на танкере с российской нефтью: судовладельцы усиливают меры безопасности

У берегов Ливии предпринята попытка подрыва танкера, ранее задействованного в транспортировке российской нефти, пишет EADaily со ссылкой на Bloomberg.
Греческий оператор TMS Tankers сообщил о взрыве на судне, перевозившем 1 миллион баррелей нефти, неподалеку от ливийского побережья.
Согласно информации агентства, танкер Vilamoura сейчас буксируют в Грецию для оценки нанесенного ущерба. Данные системы автоматической идентификации судов указывают на то, что инцидент произошел в территориальных водах Ливии.
Представитель TMS Tankers сообщил, что взрыв привел к поступлению воды и затоплению машинного отделения. Причины взрыва пока остаются невыясненными. Отмечается, что ранее с аналогичными диверсиями столкнулись еще четыре танкера, принадлежащих греческим судовладельцам. Все эти суда ранее были задействованы в перевозке российской нефти.
Эта серия загадочных инцидентов заставила судовладельцев прибегать к осмотру корпусов судов с помощью водолазов и подводных аппаратов для выявления возможных мин.
Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.