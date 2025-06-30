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Загадочная пятая диверсия на танкере с российской нефтью: судовладельцы усиливают меры безопасности

1:12
Экономика

У берегов Ливии предпринята попытка подрыва танкера, ранее задействованного в транспортировке российской нефти, пишет EADaily со ссылкой на Bloomberg.

нефтяной танкер
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License
нефтяной танкер

Греческий оператор TMS Tankers сообщил о взрыве на судне, перевозившем 1 миллион баррелей нефти, неподалеку от ливийского побережья.

Согласно информации агентства, танкер Vilamoura сейчас буксируют в Грецию для оценки нанесенного ущерба. Данные системы автоматической идентификации судов указывают на то, что инцидент произошел в территориальных водах Ливии.

Представитель TMS Tankers сообщил, что взрыв привел к поступлению воды и затоплению машинного отделения. Причины взрыва пока остаются невыясненными. Отмечается, что ранее с аналогичными диверсиями столкнулись еще четыре танкера, принадлежащих греческим судовладельцам. Все эти суда ранее были задействованы в перевозке российской нефти.

Эта серия загадочных инцидентов заставила судовладельцев прибегать к осмотру корпусов судов с помощью водолазов и подводных аппаратов для выявления возможных мин.

Уточнения

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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