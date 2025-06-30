Цифровой рубль: новый этап бюджетных платежей — что ждёт россиян

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно отчету Банка России, опубликованному на их официальном сайте, Федеральное казначейство планирует начать испытания по осуществлению бюджетных выплат в цифровой форме, используя цифровой рубль, во второй половине 2025 года.

Фото: freepik.com by ededchechine Рубли, монеты

Центробанк РФ сообщает, что в рамках пилотного проекта цифрового рубля граждане и организации из более чем 150 российских городов и поселков, участвующие в эксперименте, создали около 2,5 тысяч цифровых кошельков и совершили порядка 100 тысяч транзакций, пишет argumenti.ru.

На начальном этапе выплаты из бюджета в цифровых рублях будут доступны участникам экспериментальных программ, реализуемых в ряде регионов. В перспективе планируется внедрить систему для всех видов бюджетных платежей.

Внедрение цифрового рубля обещает сократить сроки проведения транзакций и улучшить контроль за использованием государственных средств.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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