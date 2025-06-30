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Инвестиции в недвижимость или акции? Результаты, которые вас удивят

1:23
Экономика

Инвестирование в недвижимость и акции — два популярных пути для увеличения капитала.

Акции
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акции

Цены на жилье продемонстрировали значительный рост, особенно в последние годы из-за высокого спроса. Этот ажиотаж на рынке недвижимости привел к взвинчиванию цен во многих странах.

Согласно статистике, индекс цен на жилье Case-Shiller, отслеживающий цены на недвижимость, с 1995 года вырос более чем на 310%. Для сравнения, индекс S&P 500 увеличился более чем на 1200%. С учетом реинвестированных дивидендов общая доходность составила более 2200%.

Доходность на разных рынках недвижимости, безусловно, варьируется. Однако, если рассматривать эти два типа инвестиций в целом, становится ясно, что фондовый рынок в среднем является более прибыльным долгосрочным вложением по сравнению с недвижимостью.

Операции с акциями легко осуществить с минимальными затратами. Инвестиции в недвижимость, напротив, могут быть трудоемкими и дорогостоящими. Кроме того, инвестиции в недвижимость означают вложение в один актив, в то время как акции позволяют диверсифицировать вложения в различные компании, пишет usatoday.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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