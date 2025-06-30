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От 10 соток до 14 гектаров: на Сахалине фермер вырастил тонну клубники в теплицах

2:07
Экономика

Бизнес "Клубника от Наташи", принадлежащий Артему Одинцову, начинался с крохотного участка земли в 10 соток.

Клубника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника

Сегодня же это процветающее хозяйство, владеющее 14 гектарами земли под открытым небом и современными тепличными комплексами, занимающими 5 тысяч квадратных метров. Именно здесь выращивается знаменитая сладкая ягода, ставшая символом региона. С начала сезона 2025 года ферма собрала почти тонну клубники, выращенной в теплицах.

Артем Одинцов подчеркивает, что урожайность в закрытом грунте выше благодаря контролируемой среде: можно регулировать температуру, осадки, освещение и обеспечивать оптимальное удобрение. Это способствует более быстрому и равномерному созреванию клубники, а также продлевает ее срок годности.

Теплицы позволяют получать первый урожай уже в июне, вместо середины июля, а последний сбор происходит вплоть до января. Система орошения, состоящая из трех тысяч метров трубок, обеспечивает влагой каждый куст, адаптируясь к погодным условиям.

Тем не менее, основной объем урожая по-прежнему собирается с открытых полей, которые начнут плодоносить 10 июля. После завершения сбора в конце августа, теплицы снова вступят в активную фазу.

Развитие фермерства на Сахалине активно поддерживается губернатором Валерием Лимаренко и правительством области. Екатерина Сливкина, заместитель директора департамента по сельскому хозяйству и торговле, отмечает, что фермеры могут рассчитывать на субсидии, покрывающие 90% затрат на закладку ягодных плантаций и 50% на последующий уход за растениями.

По словам Екатерины Сливкиной, претендовать на поддержку могут как малые, так и крупные сельскохозяйственные предприятия, при условии, что они занимаются земледелием не менее года, как сообщает Sakh.online.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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