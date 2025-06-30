Автомобильный кризис в Великобритании: Lotus планирует закрыть завод

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Lotus планирует свернуть производство спортивных автомобилей в Великобритании, что может привести к потере работы для 1300 сотрудников на заводе в Норфолке.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автозавод

Это решение станет еще одним негативным фактором для британской автомобильной промышленности, поскольку компания рассматривает возможность переноса производства модели Emira из Хетела в США.

Согласно информации, опубликованной Financial Times, компания, принадлежащая китайскому автопроизводителю Geely, может полностью прекратить деятельность на заводе в следующем году.

Недавние данные свидетельствуют о том, что в прошлом месяце объем производства автомобилей в Великобритании достиг рекордно низкого уровня с 1949 года.

Британские производители премиальных автомобилей столкнулись с трудностями из-за 25-процентных тарифов, введенных Дональдом Трампом, хотя ожидается, что торговое соглашение, вступающее в силу в понедельник, снизит эту ставку до 10 процентов.

Окончательное решение относительно будущего завода в Хетеле, открытого в 1966 году и модернизированного в 2022 году за 100 миллионов фунтов стерлингов, еще не принято. Представители Lotus воздерживаются от комментариев по поводу слухов о закрытии завода.

Компания Lotus была основана британским автомобильным инженером Колином Чепменом в 1948 году и перешла под контроль Geely в 2017 году.

Закрытие завода станет еще одним ударом для отрасли после того, как Stellantis закрыла завод по производству фургонов Vauxhall в Лутоне, где работало 1100 человек. Крупные автопроизводители, такие как Honda и Ford, также покинули рынок Великобритании, пишет Daily Mail.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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