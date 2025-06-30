Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без фитнеса и диет: как убрать второй подбородок дома
Спортивное питание 2025: что теперь пьют в зале — и почему не всё из этого безопасно
Думаете, останется до весны — не доживет и до Нового года: огурцы, которые уходят за неделю
Крапива в бочке, банки в подвале: подкормка, которая превращает огурцы в золото
Собака остаётся одна: один секрет, который поможет вашей собаке легче переносить одиночество
Два похожих датчика, две разные беды: как не перепутать уровень и давление масла
Пол как зеркало, но без магии: два трюка, о которых молчат производители швабр
Яблоки для сердца: вот почему вам стоит есть их каждый день
Юморист Слепаков* иронизирует о жизни в Израиле: почему счастье здесь особое

Автомобильный кризис в Великобритании: Lotus планирует закрыть завод

1:57
Экономика

Компания Lotus планирует свернуть производство спортивных автомобилей в Великобритании, что может привести к потере работы для 1300 сотрудников на заводе в Норфолке.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

Это решение станет еще одним негативным фактором для британской автомобильной промышленности, поскольку компания рассматривает возможность переноса производства модели Emira из Хетела в США.

Согласно информации, опубликованной Financial Times, компания, принадлежащая китайскому автопроизводителю Geely, может полностью прекратить деятельность на заводе в следующем году.

Недавние данные свидетельствуют о том, что в прошлом месяце объем производства автомобилей в Великобритании достиг рекордно низкого уровня с 1949 года.

Британские производители премиальных автомобилей столкнулись с трудностями из-за 25-процентных тарифов, введенных Дональдом Трампом, хотя ожидается, что торговое соглашение, вступающее в силу в понедельник, снизит эту ставку до 10 процентов.

Окончательное решение относительно будущего завода в Хетеле, открытого в 1966 году и модернизированного в 2022 году за 100 миллионов фунтов стерлингов, еще не принято. Представители Lotus воздерживаются от комментариев по поводу слухов о закрытии завода. 

Компания Lotus была основана британским автомобильным инженером Колином Чепменом в 1948 году и перешла под контроль Geely в 2017 году.

Закрытие завода станет еще одним ударом для отрасли после того, как Stellantis закрыла завод по производству фургонов Vauxhall в Лутоне, где работало 1100 человек. Крупные автопроизводители, такие как Honda и Ford, также покинули рынок Великобритании, пишет Daily Mail.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Авто
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны Аудио 
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы
Домашние животные
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Без фитнеса и диет: как убрать второй подбородок дома
Спортивное питание 2025: что теперь пьют в зале — и почему не всё из этого безопасно
Автомобильный кризис в Великобритании: Lotus планирует закрыть завод
Думаете, останется до весны — не доживет и до Нового года: огурцы, которые уходят за неделю
Крапива в бочке, банки в подвале: подкормка, которая превращает огурцы в золото
Собака остаётся одна: один секрет, который поможет вашей собаке легче переносить одиночество
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр
Два похожих датчика, две разные беды: как не перепутать уровень и давление масла
Пол как зеркало, но без магии: два трюка, о которых молчат производители швабр
Яблоки для сердца: вот почему вам стоит есть их каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.