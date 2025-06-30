Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В коде зарыты ошибки — новая нейросеть вытащит их мгновенно
Драматичный поворот: звезда Следа оставил съёмки в России ради жизни в другой стране
Тюрьма за чужую карту, запрет на сим-карты и новые вклады: к чему готовиться с 1 июля
Прощание по-крупному: в Форсаже 11 воссоединят героев Вина Дизеля и Пола Уокера
Цветы раскрыли тайну молодости: уход с лавандой, розой и календулой, который стирает годы с лица
Забытые герои вторички: 4 модели, которые недооценили
Грядки на северной стороне — и вот что там на самом деле можно вырастить
Хранить лук в холодильнике — плохая идея: как капроновые колготки спасут ваши запасы
Салат с курицей и яблоком, который просят готовить снова

Экологические стандарты или прибыль? Как Гренландия балансирует между интересами мировых держав

4:00
Экономика

В начале своего президентства Дональд Трамп выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. В частности, в марте он заявил, что Гренландия необходима для обеспечения международной безопасности и должна принадлежать Соединенным Штатам.

Флаг Гренландии
Фото: commons.wikimedia.org by Nanopixi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Гренландии

Помимо геополитических соображений, таких как сдерживание российского влияния в Арктике, Трамп видел в контроле над Гренландией возможность получить доступ к значительным запасам редкоземельных минералов и элементов.

Однако Дания оперативно отклонила предложение о покупке, подчеркнув, что Гренландия не выставлена на продажу. Это заявление Трампа вызвало дискуссии среди гренландских политиков о возможности достижения независимости от Дании, а не перехода под контроль США.

Интерес мировых держав к Гренландии обусловлен её богатым минеральным потенциалом. В условиях глобального стремления к "зеленому" переходу ожидается значительный рост спроса на критически важные минералы. По оценкам ООН, к 2030 году спрос на такие минералы, как литий, кобальт и медь, может увеличиться почти в четыре раза, пишет oilprice.

В настоящее время Китай занимает доминирующее положение на мировом рынке добычи полезных ископаемых, контролируя, по данным МЭА, около 80% мирового производства природного графита и 60% добычи редкоземельных металлов. В 2024 году Китай произвел более 60% мирового лития, 40% рафинированной меди и 70% рафинированного кобальта. Стремясь уменьшить зависимость от Китая в поставках энергии и сырья, администрация Трампа рассматривала Гренландию как потенциальный источник альтернативных ресурсов.

Гренландия обладает обширными запасами полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, уголь, графит, уран, медь, свинец и цинк. Исследование Геологической службы Дании и Гренландии в 2023 году показало наличие 25 из 34 критически важных видов сырья, признанных Европейской комиссией. Таяние ледников из-за изменения климата может сделать ранее труднодоступные минеральные ресурсы более доступными.

Кэролайн Кеннеди-Пайп, эксперт по безопасности в Арктике из Университета Лафборо, подчеркивает важность борьбы за инфраструктуру в Арктике и отмечает, что таяние ледяного щита Гренландии снижает стоимость доступа к редкоземельным минералам, делая инвестиции в регион перспективными в долгосрочной перспективе.

В настоящее время добыча полезных ископаемых в Гренландии ограничена из-за неблагоприятных условий и экологических опасений. Развитие горнодобывающей промышленности требует значительных инвестиций и поддержки местного населения.

Некоторые эксперты предупреждают о нереалистичных ожиданиях относительно минерального потенциала Гренландии. Миник Торлейф Розинг отмечает, что, несмотря на значительные геологические запасы, их экономический потенциал и будущая прибыль для гренландского общества остаются неопределенными. Он также подчеркивает экологические риски и отсутствие стабильного рынка редкоземельных металлов.

Наая Натаниэльсен, министр бизнеса и минеральных ресурсов Гренландии, заявляет, что страна не стремится стать крупной горнодобывающей державой, а заинтересована в поддержании небольшого количества активных рудников, соблюдая при этом высокие экологические стандарты. Она подчеркивает важность поддержки местного населения и соблюдения высоких стандартов ESG для обеспечения устойчивого развития горнодобывающей промышленности в Гренландии.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Домашние животные
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр Аудио 
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Тюрьма за чужую карту, запрет на сим-карты и новые вклады: к чему готовиться с 1 июля
Прощание по-крупному: в Форсаже 11 воссоединят героев Вина Дизеля и Пола Уокера
Цветы раскрыли тайну молодости: уход с лавандой, розой и календулой, который стирает годы с лица
Забытые герои вторички: 4 модели, которые недооценили
Грядки на северной стороне — и вот что там на самом деле можно вырастить
Хранить лук в холодильнике — плохая идея: как капроновые колготки спасут ваши запасы
Салат с курицей и яблоком, который просят готовить снова
Мексиканские будни русских переселенцев: почему они трудятся без выходных?
Кошка укладывается рядом не просто так — что она чувствует
Подтягивания прокачивают спину: секреты эффективной тренировки для красивой осанки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.