Экологические стандарты или прибыль? Как Гренландия балансирует между интересами мировых держав

4:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале своего президентства Дональд Трамп выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. В частности, в марте он заявил, что Гренландия необходима для обеспечения международной безопасности и должна принадлежать Соединенным Штатам.

Фото: commons.wikimedia.org by Nanopixi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Гренландии

Помимо геополитических соображений, таких как сдерживание российского влияния в Арктике, Трамп видел в контроле над Гренландией возможность получить доступ к значительным запасам редкоземельных минералов и элементов.

Однако Дания оперативно отклонила предложение о покупке, подчеркнув, что Гренландия не выставлена на продажу. Это заявление Трампа вызвало дискуссии среди гренландских политиков о возможности достижения независимости от Дании, а не перехода под контроль США.

Интерес мировых держав к Гренландии обусловлен её богатым минеральным потенциалом. В условиях глобального стремления к "зеленому" переходу ожидается значительный рост спроса на критически важные минералы. По оценкам ООН, к 2030 году спрос на такие минералы, как литий, кобальт и медь, может увеличиться почти в четыре раза, пишет oilprice.

В настоящее время Китай занимает доминирующее положение на мировом рынке добычи полезных ископаемых, контролируя, по данным МЭА, около 80% мирового производства природного графита и 60% добычи редкоземельных металлов. В 2024 году Китай произвел более 60% мирового лития, 40% рафинированной меди и 70% рафинированного кобальта. Стремясь уменьшить зависимость от Китая в поставках энергии и сырья, администрация Трампа рассматривала Гренландию как потенциальный источник альтернативных ресурсов.

Гренландия обладает обширными запасами полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, уголь, графит, уран, медь, свинец и цинк. Исследование Геологической службы Дании и Гренландии в 2023 году показало наличие 25 из 34 критически важных видов сырья, признанных Европейской комиссией. Таяние ледников из-за изменения климата может сделать ранее труднодоступные минеральные ресурсы более доступными.

Кэролайн Кеннеди-Пайп, эксперт по безопасности в Арктике из Университета Лафборо, подчеркивает важность борьбы за инфраструктуру в Арктике и отмечает, что таяние ледяного щита Гренландии снижает стоимость доступа к редкоземельным минералам, делая инвестиции в регион перспективными в долгосрочной перспективе.

В настоящее время добыча полезных ископаемых в Гренландии ограничена из-за неблагоприятных условий и экологических опасений. Развитие горнодобывающей промышленности требует значительных инвестиций и поддержки местного населения.

Некоторые эксперты предупреждают о нереалистичных ожиданиях относительно минерального потенциала Гренландии. Миник Торлейф Розинг отмечает, что, несмотря на значительные геологические запасы, их экономический потенциал и будущая прибыль для гренландского общества остаются неопределенными. Он также подчеркивает экологические риски и отсутствие стабильного рынка редкоземельных металлов.

Наая Натаниэльсен, министр бизнеса и минеральных ресурсов Гренландии, заявляет, что страна не стремится стать крупной горнодобывающей державой, а заинтересована в поддержании небольшого количества активных рудников, соблюдая при этом высокие экологические стандарты. Она подчеркивает важность поддержки местного населения и соблюдения высоких стандартов ESG для обеспечения устойчивого развития горнодобывающей промышленности в Гренландии.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.