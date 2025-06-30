Тихий старт с большими последствиями: что происходит на Мосбирже

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ранние часы понедельника индекс Московской биржи с дополнительным кодом IMOEX2 показал небольшой, но стабильный рост. Уже в 07:00 по московскому времени он поднялся на 0,3% — до отметки 2 814,53 пункта.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Мосбиржа

Спустя всего 10 минут, в 07:10 мск, рост слегка ускорился: индекс достиг уровня 2 814,85 пункта, прибавив 0,31%. Такие данные предоставляет сама торговая площадка.

Возвращение утренней торговли

Этот рост происходит на фоне недавнего возвращения утренней торговой сессии. С 27 января Московская биржа вновь начала проводить утренние торги как на фондовом, так и на срочном рынках. Это событие привлекло внимание как инвесторов, так и аналитиков.

Утренние торги теперь проводятся по будням с 6:50 до 9:50 мск, что позволяет инвесторам реагировать на события в Азии и открытие торгов в Европе. Решение о возобновлении принято в целях повышения ликвидности и расширения возможностей для участников торгов.

Почему это важно

Утренние торги позволяют инвесторам учитывать глобальные тренды и новости, поступающие из других часовых поясов. В условиях нестабильной мировой экономики это даёт дополнительное преимущество: возможность оперативно реагировать на внешние факторы и корректировать стратегии.

Что дальше

Хотя текущие изменения в индексе пока не драматичны, они могут стать индикатором дальнейшей динамики рынка. Возвращение утренней торговой сессии может изменить привычный ритм биржевой активности, особенно для крупных игроков и институциональных инвесторов.

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.



Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.



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