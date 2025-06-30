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Австралия требует от США неожиданного шага — Вашингтон пока молчит

2:06
Экономика

Почему страны, давно заключившие соглашение о свободной торговле, до сих пор обмениваются пошлинами? Австралия решила положить этому конец — и заявила об этом открыто.

премьер-министра Австралии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
премьер-министра Австралии

Премьер-министр Энтони Альбанезе чётко дал понять: Канберра не намерена мириться с 10% тарифами США. По его словам, подобные барьеры недопустимы между двумя государствами, связанными тесным экономическим партнёрством:

"Мы будем добиваться того, чтобы они [тарифы] составляли не 10%, а 0%. Именно такими должны быть взаимные торговые тарифы между нами и Соединенными Штатами", — так же подчеркнул он.

Свою позицию он озвучил на брифинге, подчеркнув, что австралийская сторона действует строго в рамках существующего соглашения и намерена последовательно отстаивать свои интересы.

США пока молчат, но разговор уже начат

Вопрос пошлин Альбанезе успел поднять во время своей последней поездки в США. Но это только начало — диалог продолжит министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Уже 1 июля она отправится в Вашингтон на встречу представителей стран QUAD (в группу входят Австралия, США, Индия и Япония).

Там и будет обсуждаться, останется ли в силе 10-процентный тариф, который США применили сразу к 185 странам и территориям.

Что произошло 2 апреля

В этот день Дональд Трамп анонсировал новую пошлинную политику — универсальные тарифы вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные — 9 апреля. Правда, одновременно он приостановил часть ответных тарифов на 90 дней. В Белом доме это объяснили тем, что сейчас ведутся торговые консультации — и на это время действует общий 10% сбор.

Австралия, по всей видимости, намерена использовать этот "переговорный момент" на полную мощность, чтобы отстоять свои позиции и освободить свой экспорт от американских барьеров.

Уточнения

Четырёхсторонний диалог по безопасности (англ. Quadrilateral Security Dialogue, QSD), также англ. Quad group of nations (Quad/QUAD) — стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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