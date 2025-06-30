13 млн самозанятых: на сколько пополнился бюджет России

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно анализу, проведенному "Опорой России", количество граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых в РФ, в первом квартале текущего года превысило отметку в 13 миллионов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Из этого числа более 12 миллионов являются физическими лицами, а свыше 646 тысяч — индивидуальными предпринимателями. В исследовании рассматривалась статистика самозанятых лиц, официально оформивших свой статус и применяющих специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД).

По данным на конец марта 2025 года, в России зарегистрировано 13 021 255 самозанятых, из которых 12 374 825 — это физлица, а 646 430 — ИП.

Отмечается неравномерное распределение самозанятых по регионам. В среднем по стране на 1000 человек приходится 89,1 самозанятых. Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (150,7), Санкт-Петербурге (150,4) и Краснодарском крае (110,8). Минимальное число самозанятых на 1000 жителей наблюдается в Чукотском автономном округе (34,4), Ингушетии (42,8) и Мордовии (44,7).

В 2024 году самозанятые уплатили в бюджет более 94 млрд рублей НПД. В среднем каждый "активный" самозанятый заплатил около 11,5 тыс. рублей налога за год, пишет ТАСС.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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