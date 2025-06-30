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Учёные сообщили о перспективах промысла моллюсков: трубачи могут стать новым гастрономическим трендом

1:20
Экономика

На протяжении более чем трех десятилетий специалисты МагаданНИРО, взаимодействуя с добывающими предприятиями Магаданской области, практически ежегодно отслеживают запасы трубачей в Притауйском районе.

трубач
Фото: ru.wikipedia.org by Hans Hillewaert is licensed under Free More info
трубач

В текущем году работы велись с мая по июнь на специализированном рыболовецком судне "Александр Шалин". Ученые собрали обширные данные, описывающие биологическое состояние и территориальное распределение ключевых промысловых видов брюхоногих моллюсков.

Были выполнены биологические анализы свыше 20 тысяч особей промысловых видов трубачей. Отмечено увеличение количества молодых особей, что свидетельствует о стабильном состоянии промысловых скоплений этих моллюсков.

Параллельно производители стремятся к расширению ассортимента продукции из трубача. МагаданНИРО совместно с добывающей компанией инициировал экспериментальные исследования по возможности поставки трубачей потребителям в живом виде, по аналогии с практикой, применяемой к крабам. Целью работы было изучение факторов, влияющих на выживаемость и качество брюхоногих моллюсков, а также разработка методов их транспортировки, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, пишет Fishnews.

Уточнения

Трубачи или трубачёвые, или букциниды (лат. Buccinidae) — семейство морских брюхоногих моллюсков из отряда Neogastropoda.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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