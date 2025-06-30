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Цена на нефть Brent опустилась до минимальной отметки с 6 июня 2025 года

1:40
Экономика

По данным торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть Brent с поставкой в сентябре 2025 года упала ниже отметки в 66 долларов за баррель.

Вагоны с нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вагоны с нефтью

Это произошло впервые с 6 июня 2025 года. Согласно информации, актуальной на 03:26 по московскому времени, Brent подешевела на 0,41%, достигнув 65,92 доллара за баррель.

К 03:40 мск цена Brent составляла 65,94 доллара за баррель, что на 0,38% ниже предыдущего значения. Параллельно с этим, августовский фьючерс на нефть WTI снизился в цене на 0,79%, до 64,56 доллара за баррель.

К 03:44 мск Brent торговалась на уровне 66,04 доллара за баррель, потеряв 0,23%. В то же время, цена на фьючерс WTI с поставкой в августе 2025 года уменьшилась на 0,63%, до 64,66 доллара за баррель.

Ранее эксперт Кайл Шостак из Navigator Principal Investors в интервью агентству ТАСС отметил, что в случае эскалации напряженности между Ираном и США, цены на нефть на мировых рынках могут колебаться в пределах 10-15% в обе стороны.

Уточнения

Brent (англ. Brent Crude, Brent Blend, London Brent) — эталонная марка (маркерный сорт) нефти. Цена нефти Brent с 1980-х годов является основой для ценообразования многих других сортов нефти. цены на три из пяти российских экспортных марок, Urals, Siberian Light и REBCO, рассчитываются исходя из цен на Брент.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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