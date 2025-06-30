Пенсионная реформа в действии: кто получит прибавку с 1 июля?

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сенсационные изменения в пенсионной системе России вступают в силу уже с 1 июля, но касаться они будут далеко не всех пенсионеров.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Как выяснилось, право на повышенные выплаты получат только те, у кого в июне произошли особые "юридически значимые события" — загадочная формулировка, за которой скрывается целый ряд условий. В список счастливчиков попали те, кто наконец-то решил оставить работу и начал получать полноценную пенсию, перешагнувшие 80-летний рубеж долгожители, получившие первую группу инвалидности, а также взявшие под опеку нетрудоспособных иждивенцев.

Но самое интересное — параллельно в Госдуме готовится революционный законопроект, который может кардинально изменить положение сельских медиков. Речь идет о специальных надбавках к страховой пенсии для врачей и медсестер, посвятивших себя работе в глубинке.

Этот шаг выглядит особенно своевременным на фоне продолжающегося кадрового кризиса в сельском здравоохранении, пишет ТАСС.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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