Российский люкс по-государственному: Аурус выходит на рынок одежды

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минпромторг официально анонсировал запуск одежды премиум-класса под брендом "Аурус" — того самого, что ассоциируется с президентскими лимузинами.

Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar Брюки

Ведомство раскрыло детали: уже готовы полноценные мужская и женская линейки, производством которых займётся специально созданная в 2023 году компания "Аурус кашемир". Этот шаг выглядит логичным продолжением курса на импортозамещение в сегменте люксовых товаров, где до сих пор доминировали западные бренды.

Интересно, что запуск совпадает с переформатированием российского fashion-рынка: по данным "Авито", весной 2024-го топовые позиции заняли местные марки Lime (26% продаж), Befree (15%) и 12Storeez (14%). Это показывает, что потребители всё активнее переключаются на отечественные аналоги, хотя "Аурус" явно позиционирует себя в иной ценовой категории — как премиальный национальный бренд.

Эксперты предполагают, что новая марка сделает ставку на кашемировые изделия высокого качества, используя тот же принцип "государственного люкса", что и в автомобильном сегменте. Остаётся открытым вопрос, сможет ли бренд с имиджем "кремлёвского поставщика" завоевать массового покупателя или останется нишевым продуктом для узкого круга, пишет ТАСС.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды. Может выполнять эстетические функции, использоваться для создания образа человека, демонстрации социального статуса.



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