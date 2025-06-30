Трамп раскрыл детали сделки по TikTok: кто эти очень-очень богатые люди?

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп вновь взорвал информационное пространство своим сенсационным заявлением о готовящейся сделке по покупке TikTok.

Фото: flikr.com by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Приложение TikTok

Президент США раскрыл, что группа "очень-очень богатых людей" ведет переговоры о приобретении платформы у китайской ByteDance, но держит личность покупателей в строжайшем секрете, пообещав назвать их "примерно через две недели".

Этот анонс вызвал бурю вопросов: кто эти загадочные инвесторы, почему для сделки может потребоваться личное одобрение Си Цзиньпина, и какую роль в этой истории играет сам Трамп, который всего несколько месяцев назад заявлял о своей "теплой симпатии" к платформе, принесшей ему голоса молодых избирателей?

Ситуация приобретает особый драматизм на фоне продолжающегося противостояния США и Китая. В то время как Трамп продлил сроки возможной блокировки TikTok до 17 сентября, предоставив дополнительно 90 дней на поиск решения, представители КНР уже окрестили давление на соцсеть "грабежом".

Особое внимание привлекает загадочная фраза Трампа о том, что США должны получить "половину TikTok" — что конкретно имел в виду президент: контроль над данными пользователей, долю в прибыли или нечто более существенное?

Уточнения

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.



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