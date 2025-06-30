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Российский уголь переживёт зелёную революцию? Его запасов хватит на 10 веков вперёд

1:16
Экономика

Согласно заявлению заместителя министра энергетики России Дмитрия Исламова, страна обладает поистине колоссальными запасами угля, которых при текущих объемах добычи хватит на 500-600 лет.

Уголь
Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уголь

Однако если учитывать перспективные месторождения и продолжать геологоразведочные работы, этот срок может увеличиться до фантастических 1000 лет. Эти цифры ставят Россию в уникальное положение на мировой энергетической арене, где уголь продолжает оставаться важным ресурсом, несмотря на глобальный тренд на декарбонизацию.

Особый интерес представляет позиция российского энергетического ведомства относительно будущего угольной промышленности. Вопреки распространенному мнению о неизбежном закате "грязного" топлива, в Минэнерго уверены, что уголь сохранит свою значимость в долгосрочной перспективе.

Ключевую роль в этом сыграют новые технологии, способные сделать использование угля экологически безопасным. Речь идет о системах улавливания и хранения углерода (CCS), технологиях глубокой переработки и других инновационных решениях, которые могут кардинально изменить экологический профиль традиционного топлива, пишет ТАСС.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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