Почему техника Apple стала дешевле: эксперты объяснили

Сегодня техника Apple закупается через параллельный импорт в десятках стран.
Об этом сообщил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.
Продавцы на сером рынке могут предлагать низкие цены благодаря выгодным курсам валют, оптимизированным цепочкам поставок и меньшим издержкам по сравнению с крупными "белыми" ритейлерами.
Горяинов отмечает, что конкуренция на этом рынке сейчас идет не между "белым" ритейлом и серыми продавцами, а между самими серыми продавцами. Каждый из них старается предложить наилучшую цену, используя свою маржу и тактические приемы. Особенно такая конкуренция заметна на тех гаджетах Apple, спрос на которые меньше их наличия на складах.
Эксперт подчеркивает, что для рядовых покупателей такая ситуация, когда отсутствует эксклюзивный дистрибьютор и высокая конкуренция между продавцами, более выгодна. В настоящее время рынок стал более свободным и демократичным, чем раньше, когда Apple диктовала цены и боролась с серым импортом.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавляет, что мелкие продавцы несут условную ответственность за свои товары. Если телефон сломается в первые недели, продавец, скорее всего, сможет заменить его. Однако если поломка произойдет через 8-9 месяцев, то такой продавец может уже не существовать. Поэтому, покупая по "самой выгодной цене", вы можете остаться наедине со своими проблемами, пишет РГ.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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