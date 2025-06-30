Почему техника Apple стала дешевле: эксперты объяснили

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня техника Apple закупается через параллельный импорт в десятках стран.

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

Об этом сообщил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Продавцы на сером рынке могут предлагать низкие цены благодаря выгодным курсам валют, оптимизированным цепочкам поставок и меньшим издержкам по сравнению с крупными "белыми" ритейлерами.

Горяинов отмечает, что конкуренция на этом рынке сейчас идет не между "белым" ритейлом и серыми продавцами, а между самими серыми продавцами. Каждый из них старается предложить наилучшую цену, используя свою маржу и тактические приемы. Особенно такая конкуренция заметна на тех гаджетах Apple, спрос на которые меньше их наличия на складах.

Эксперт подчеркивает, что для рядовых покупателей такая ситуация, когда отсутствует эксклюзивный дистрибьютор и высокая конкуренция между продавцами, более выгодна. В настоящее время рынок стал более свободным и демократичным, чем раньше, когда Apple диктовала цены и боролась с серым импортом.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавляет, что мелкие продавцы несут условную ответственность за свои товары. Если телефон сломается в первые недели, продавец, скорее всего, сможет заменить его. Однако если поломка произойдет через 8-9 месяцев, то такой продавец может уже не существовать. Поэтому, покупая по "самой выгодной цене", вы можете остаться наедине со своими проблемами, пишет РГ.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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